Denar z ministrstva v propagandne medije

Z oglaševalsko kampanjo, vredno več kot milijon evrov, ministrstvo za obrambo proračunski denar, torej denar davkoplačevalcev, usmerja v Nova24TV in druge strankarske medije

Oglas za Slovensko vojsko na strankarskem internetnem portalu Nova24TV

Slovenska vojska se že nekaj let spoprijema z najrazličnejšimi težavami od kadrovske podhranjenosti zaradi neurejenih plačnih razmerij do zastarele opreme in orožja, pestita jo tudi kriza identitete in nejasnost vloge, ki naj bi jo odigrala v sodobni demokratični družbi.