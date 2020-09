Ministrica nad Trumpove izjave, da Avstrijci živijo v gozdovih

"Poglejte države, kot je Avstrija, poglejte številne druge države. Oni živijo v gozdovih, svoja mesta imajo za gozdnata mesta in nimajo požarov kot mi," je dejal predsednik ZDA Donald Trump

© Pixabay

Avstrijska ministrica za turizem Elisabeth Köstinger se je danes v prispevku za britanski časnik Independent odzvala na napačne izjave predsednika Donalda Trumpa o Avstriji. Trump je med drugim dejal, da Avstrijci živijo v gozdovih.

Köstingerjeva je med drugim po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisala, da Avstrijci ne živijo "v gozdu, ampak v tesnem, trajnostnem odnosu z gozdom" in da nimajo dreves, ki bi eksplodirala, kot je med drugim dejal ameriški predsednik.

Avstrijska ministrica je kot gostujoče pero še zapisala, da imajo na srečo Avstrijci dober smisel za humor in običajno klišeje na račun svoje države vzamejo v zakup, a so Trumpove besede zaradi trenutnih hudih razmer zaskrbljujoče, saj se je po ministričinih navedbah prav v tem trenutku na tisoče ljudi znašlo v razmerah, ki zaradi uničujočih gozdnih požarov ogrožajo njihova življenja.

V resnici, tako Köstingerjeva, Avstrijci živijo v "deželi v srcu Evrope, kjer ljudje ne živijo gozdu, ampak z gozdom, v tesnem trajnostnem odnosu do naravnega okolja in kjer gozdovi pokrivajo skoraj polovico ozemlja. Zaradi trajnostnega gospodarjenja in zaščite gozdov "smo svetovno prepoznani med strokovnjaki".

In čeprav je Avstrija gosto naseljena, je po navedbah ministrice našla način, da imajo drevesa dovolj prostora, ki ga potrebujejo, in za trajnostno prihodnost, v kateri porabimo to, kar pridelamo. Zagotovo pa drži, da so naši gozdovi "pospravljeni," je še zapisala.

Trump je nedavno Avstrijo in druge evropske države navedel kot primer dobre prakse upravljanja z gozdovi. Dodal je, da bi se morala ameriške zvezne države, kot je Kalifornija, ki se sooča z uničujočimi požari, zgledovati po njih.

"Poglejte države, kot je Avstrija, poglejte številne druge države. Oni živijo v gozdovih, svoja mesta imajo za gozdnata mesta in nimajo požarov kot mi," je dejal, izjava pa je sprožila številne resne in duhovite komentarje na družbenih omrežjih.

JFEC9HqXtpc