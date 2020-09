Nogometna zveza prepovedala sponzorstvo trgovine s spolnimi pripomočki

Nizozemski nogometni prvoligaš FC Emmen je za glavnega pokrovitelja našel EasyToys

Nizozemski nogometni prvoligaš FC Emmen je dolgo iskal glavnega pokrovitelja in ga našel. Easy Toys je spletni ponudnik pripomočkov za posteljne užitke. Ime podjetja naj bi v zameno za bogato premijo krasilo drese na prsih nogometašev, a je to zdaj prepovedala nizozemska krovna nogometna organizacija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Nizozemskem se je zaradi tega seveda vnela razprava, saj prvoligaš FC Gröningen na bandah ob igrišču lahko reklamira istega ponudnika pripomočkov za posteljne igre. Pri Emmnu so zato seveda napovedali pritožbo.

Sicer pa je podobnih zapletov več. V Nemčiji je v 80-ih letih prejšnjega stoletja FC Homburg želel delati reklamo za kondome. Takrat je prišlo do spora z nemško zvezo, res pa je, da so od takrat minila štiri dolga desetletja in da se je v tem času tudi dodobra spremenil odnos do spolnosti.