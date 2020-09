V novi Guinessovi knjigi rekordov 18 slovenskih

Za aktualno izdajo knjige je bilo obdelanih 32.986 prijav z vsega sveta

Najnovejšo, že 67. izdajo Guinnessove knjige rekordov letos zaznamuje vodilo Odkrij svoj svet. Knjiga prinaša 18 slovenskih rekordov, od tega pet povsem novih, kot sta na primer prvi oče in sin, ki sta na isti tekmi v ragbiju igrala za reprezentanco, in najdaljši maraton v kvačkanju. Za aktualno izdajo knjige je bilo obdelanih 32.986 prijav z vsega sveta, kar je sicer dva ali tri tisoč manj kot minulo leto.

Knjiga v 12 poglavjih prinaša rekorde s področja vesolja, športa, ljudi in živali, veliko je tudi rekordov s področja računalništva ter e-športa. Posebnost letošnje izdaje je t. i. dvorana slavnih, ki vključuje številne rekorderje in pionirje, kot so astronavt Buzz Aldrin, podnebna aktivistka Greta Thunberg in znanstvenica Jane Goodall.

Slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov vključuje 18 slovenskih rekordov, od tega pet povsem novih, trije pa so vključeni tudi v mednarodno izdajo.

Pet novih rekordov vključuje najdaljši maraton v kvačkanju, ki sta ga februarja letos dosegli Jadranka Smiljić in Anita Kac. Idejo za rekord je dal Jadrankin sin Kosta, ki je v šoli rad prebiral Guinnessovo knjigo rekordov in o tem večkrat govoril mami. Jadranki se je nato porodila ideja, da bi skupaj z Anito postavili rekord v kvačkanju. V času maratona sta med drugim ustvarili tudi odejo z grbom Slovenj Gradca in Jadrankin trenutni cilj za prihodnost je zbrati ambasadorke iz vse Slovenije, ki bi ustvarile odejo z grbom svoje domače občine. Te bi nato združile. Anita si predvsem želi, da bi lahko v šolah mlade učila kvačkanja in šivanja.

Med novimi slovenskimi rekorderji sta tudi Igor in Gal Okič, oče in sin, ki sta kot prvi tovrstni tandem v ragbiju istočasno zaigrala za reprezentanco. Maja lani sta namreč igrala na tekmi Slovenije proti Slovaški v Ljubljani. Kot je povedal Igor Okič, se je v preteklosti sicer že dogajalo, da sta oče in sin igrala za isto reprezentanco, a nikoli pred tem nista istočasno nastopila na zelenici.

Okič je pri tem spomnil, da to ni prvič, da bi Slovenija v Guinnessovo knjigo rekordev prišla s pomočjo ragbija. Pred leti se je vanjo vpisalo pet bratov slovenskih korenin Škofic, ki so lastniki rekorda za največ sorojencev na mednarodni tekmi ragbija.

V letošnji knjigi rekordov sta še Alenka Artnik za najgloblji ženski prosti potop s stalno obtežitvijo z dvojno plavutjo in Sasha Kenney za najhitreje pretečeni Londonski maraton s hula hop obročem. Tega je sicer podrla že leta 2012, ko je maraton pretekla v petih urah, petih minutah in 57 sekundah.

Posebnost letošnje izdaje knjige rekordov je tudi naslovnica. Gre za ilustracijo nagrajenega Roda Hunta, ki je narisal velemesto in ga napolnil z več kot 200 rekorderji.