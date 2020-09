Zgodovina robotov v Sloveniji

Na razstavi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri

Robotska roka za učenje robotike in računalniški vid Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

© Matej Kristan

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri so včeraj odprli razstavo Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike, na kateri v več sklopih predstavljajo zgodovino robotov v Sloveniji in v svetu, njihov razvoj in vlogo v industriji ter na drugih področjih. Razstavo, ki bo na ogled do 30. maja 2021, so pripravili ob dveh pomembnih obletnicah, povezanih z robotiko. Letos namreč mineva 100 let od prvega zapisa besede robot v drami R. U. R. (Rossumovi Univerzální Roboti) češkega avtorja Karla Čapka ter 40 let, odkar so v Sloveniji v proizvodnjo vključili prvega industrijskega robota.

Razstava je sestavljena iz več sklopov, na njej pa bodo obiskovalci lahko izvedeli kaj je robot in kako sta se v začetku prekrivala pojma robot in avtomat. Snovalci so pripravili tudi pregled razvoja področja robotike preko treh generacij robotov, predstavljene bodo številne zanimivosti, kot na primer kako so za razvoj robotike pomembni tudi WC-kotliček, veriga za kolo, da Vincijev Vitez in Nikola Tesla.

Glavno pozornost so avtorji razstave namenili robotiki v Sloveniji. "Njen razvoj sega v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, Tehniški muzej pa hrani edinstveno zbirko s področja industrijske robotike, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja pri nas doživela velik razcvet," so zapisali v muzeju. Na ogled bo tako tudi ohranjenih robotov in drugih predmetov, "ki pričajo o bogatem znanju in ustvarjalnosti slovenskih strokovnjakov."

Poseben sklop razstave je namenjen tudi družbenemu vidiku robotike in vplivu, ki ga imajo roboti na ljudi, denimo na izgubo delovnih mest, na katerih lahko roboti nadomestijo ljudi. A, kot poudarjajo avtorji razstave, so "roboti in računalniki še daleč od tega, da bi lahko nadomestili človeka, predvsem ne njegovih čustev, ustvarjalnosti in domišljije".

V muzeju so v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pripravili spremljevalni program. Med drugim bo razstavljen robot omenjene fakultete, ki bo z obiskovalci igral križce in krožce.

Poseben kotiček bo namenjen otrokom, ki se bodo lahko spoznali s svetom robotike. Med drugim bodo lahko iz velikih kock sestavili svojega robota, prelistali knjige in revije, v katerih se roboti pojavljajo, narisali strip in med najbolj znanimi roboti, ki se pojavljajo v filmih in risankah, glasovali za svojega favorita.

Robot GORO-201 je najmlajši član družine robotov, ki so nastali v sodelovanju Instituta »Jožef Stefan« in tovarne Gorenje.

© Dragan Arrigler

Beseda robot izvira iz češkega jezika, v katerem robota pomeni prisilno delo. Kot je v drami, ki je izšla leta 1920, zapisal Čapek, "roboti niso ljudje. Mehanično so popolnejši od nas, imajo silno inteligenco razuma, a nimajo duše". Kot zanimivost v muzeju dodajajo, da se je istega leta, ko je izšla omenjena drama, rodil tudi pisec znanstvenofantastičnih romanov Isaac Asimov, ki je v delu Jaz, Robot iz leta 1942 zastavil tri zakone robotike, katerih namen je zaščititi človeka pred roboti.

Robotika je izredno zanimivo in inovativno področje, brez katerega si danes ne znamo predstavljati življenja. Slovenija vse od začetka razvoja robotike ni kaj dosti zaostajala za svetovnim dogajanjem, za kar gre zasluga predvsem strokovnjakom Instituta Jožef Stefan in takratni ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko.