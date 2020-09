»Ljudem ne bom govoril, kaj naj delajo ali mislijo, vlada glede tega že opravlja izjemno delo«

Nastajajo protestne pesmi za koronačas

Van Morrison

© Flickr

Van Morrison je najavil, da bo izdal tri protestne skladbe, v katerih bo kritičen do ukrepov, ki so jih v Veliki Britaniji sprejeli med pandemijo novega koronavirusa. "Ljudem ne bom govoril, kaj naj delajo ali mislijo, vlada glede tega že opravlja izjemno delo," je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa dejal kantavtor.

"Nič več karantene, nič več vladne prevlade, nič več fašističnih ustrahovalcev, ki posegajo v našo svobodo," zahteva Van Morrison v skladbi No More Lockdown. V Born To Be Free se pritožuje nad vlado, ki posega v njegovo življenjski slog in poje "nova normalnost ni normalna", v skladbi As I Walked Out pa britansko vlado obtožuje, da širi strah in sovraštvo.

huOYnLDb4Xo

Skladbe bo 75-letni glasbenik izdal od 25. septembra naprej. V izjavi na svoji strani, je zapisal, da ljudem z njimi ne želi pridigati o tem, kaj naj delajo ali kako naj mislijo. S skladbami želi predvsem spregovoriti o svobodi izbire in o tem, da imajo ljudje pravico razmišljati po svoje.

3UUWkr4FUlo

Van Morrison je preko družbenih omrežij zagnal tudi kampanjo, imenovano Save Live Music, v kateri glasbena prizorišča poziva, naj organizirajo koncerte brez upoštevanja priporočene razdalje med obiskovalci. Odločil se je tudi, da bo na tovrstnih dogodkih, ki se ne ozirajo na omejitve v koronačasu, od konca septembra predstavljal svoje nove tri skladbe, še piše dpa.