Banksy zaradi anonimnosti izgubil tožbo

Urad EU za intelektualno lastnino pojasnjuje, da umetnika ni bilo mogoče prepoznati kot nespornega lastnika dela, saj njegova identiteta ostaja skrita

Banksy, britanski ulični umetnik, ki javnosti ostaja neznan, je izgubil tožbo proti podjetju Full Colour Black, ki je uporabilo njegovo podobo moškega, ki meče šopek rož. Urad EU za intelektualno lastnino je odločitev utemeljil s pojasnilom, da umetnika ni bilo mogoče prepoznati kot nespornega lastnika dela, saj njegova identiteta ostaja skrita. Odvetnik za blagovne znamke pri Blaser Mills Aaron Mills, ki je zastopal Full Colour Black, je dejal, da bi sodba lahko pomenila, da so sedaj ogrožena vsa dela pod Banksyjevo blagovno znamko.

Kot piše na spletni strani The Guardiana, so pri podjetju Full Colour Black uporabo podobe, ki jo je Banksy naslikal v Jeruzalemu, utemeljili s pojasnilom, da je umetnik javnosti neznan.

Leta 2014 so sicer umetnikovi predstavniki Pest Control Office uspešno registrirali blagovno znamko omenjene stenske poslikave, a so pri odboru Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ta teden po dvoletnem sporu spremenili odločitev.

"Banksy se je odločil ostati anonimen in namesto, da bi slikal na platno ali na svoji lastnini, povečini slika grafite na lastnini drugih ljudi brez njihovega dovoljenja," so dejali pri odboru.

Oktobra lani je umetnik v Londonu vzpostavil prodajalno spominkov Gross Domestic Product, zaradi česar je sodni primer blagovne znamke završal v javnosti. Umetnik je ob odprtju, sicer preko spleta delujoče trgovine, dejal, da je bila motivacija zanjo "najverjetneje najmanj poetičen razlog za ustvarjanje umetnosti" - spor o blagovni znamki.

V odboru pa so bili do projekta kritični in presodili, da je umetnik preko spleta prodajal "neuporabno in žaljivo blago", kot so disko krogle iz rabljenih policijskih čelad.

Odbor treh sodnikov je odločil, da umetnikov namen "ni bil uporaba znamke kot blagovne znamke za komercializacijo blaga, temveč to, da obide zakon". "Njegova dejanja so v neskladju s poštenimi praksami," so presodili.