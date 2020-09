Z akcijo ob Soči opozorili na onesnaženje pitne vode v Anhovem

Protestnega shoda se je udeležilo med 400 in 500 ljudi

Gibanje Balkan River Defence je po uspešni junijski akciji Za naravo ob Savo včeraj pripravilo podobno akcijo ob reki Soči. Opozoriti so želeli na nesprejemljivost načrtovane gradnje hidroelektrarne na Učji, nekontrolirano kopanje proda, množični turizem, nelegalne izpuste sedimenta in predvsem nedavno onesnaženja pitne vode v Anhovem.

Akcija je vključevala športne in okoljevarstvene aktivnosti po toku reke Soče od izvira v Trenti do Anhovega, osrednji dogodek pa je bilo predavanje okoljevarstvenega aktivista Uroša Macerla v Anhovem in tamkajšnji protestni shod v podporo lokalni nevladni organizaciji Eko Anhovo in dolina Soče, ki opozarja na škodljive izpuste cementarne Salonit Anhovo.

Po besedah organizatorjev je bil glavni namen akcije aktivirati prebivalstvo, da na kreativen, nenasilen in konstruktiven način zahtevajo spremembe na področjih, ki bi lahko bila bolje urejena, pa za urejanje od zgoraj navzdol ni pravega posluha ali interesa.

52HaGePgBK0

Sočo od Trente do Anhovega so organizatorji razdelili na sedem odsekov, na posameznem odseku se je začrtano pot bodisi prekolesarilo, prehodilo oziroma preveslalo. Na vseh odsekih so bili udeleženci povabljeni, da poberejo vidne odpadke, posebej na odseku od Tolmina do Mosta na Soči pa je bil organiziran tudi popis blagovnih znamk pobranih smeti, ki bi lahko služil kot orodje pritiska na proizvajalce.

Poleg opozarjanja na problem (so)sežiganja odpadkov so namreč organizatorji hoteli opozoriti tudi na veliko količino vsakodnevno nastalih smeti. V tem duhu so bili udeleženci pozvani tudi, da naj ima akcija čim manjši vpliv na okolje in naj se zato izogibajo embalaži za enkratno uporabo, obenem pa uporabijo javni prevoz.

Macerl je ob tem opozoril, da je zgodba Trbovelj in Anhovega precej podobna, gre za bitko prebivalcev doline za ustavne pravice, ki jim jih krati umazana industrija. Kakor v primeru Lafargea tudi prebivalcem okoli Salonita Anhovo po njegovih beseda ne preostane drugega, kakor bodisi živeti na kolenih, bodisi se boriti za pravico do čistega okolja. Poudaril je, da se aktivnost okoljevarstvenega društva ne sme prekiniti in da jim nihče drug ne bo stopil v bran, ker so pogosto tudi državne institucije zaradi kapitalskih in političnih interesov nemočne.

Protestnega shoda, med katerim so na vratarnici podjetja Eternit protestniki simbolično pustili nekaj plastenk vode iz anhovskega vodovoda, se je udeležilo med 400 in 500 protestnikov s transparenti. Na začetku jih je pozdravil ženski pevski zbor Kombinat, nato pa še Rok Rozman iz gibanja Balkan River Defence in Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo. Slednja je ob koncu shoda v Desklah ponovila zahteve Anhovcev, ki zase in za sokrajane zahtevajo čisto vodo in zrak, kakor jim po ustavi tudi pripadata. Akcijo je v petku v pismu podprla tudi stranka Levica.