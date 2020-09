Boj proti socialni izključenosti in sovraštvu do Romov

Evroposlanci pozivajo k vključujočemu izobraževanju, predšolskem izobraževanju ter odpravi diskriminacije in segregacije

Prvi protest Romov pred Državnim zborom v Ljubljani

© Borut Krajnc

Romi v Evropi so zaradi vztrajnega sovraštva do njih najbolj izpostavljeni revščini in socialni izključenosti, je v ta teden sprejeti resoluciji izpostavil Evropski parlament. Evroposlanci zato pozivajo k vključujočemu izobraževanju, predšolskem izobraževanju ter odpravi diskriminacije in segregacije, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Resolucija, ki jo je v četrtek na plenarnem zasedanju podprlo 545 poslancev, 96 jih je bilo proti, 54 pa vzdržanih, poudarja, da se položaj ljudi romskega porekla v EU ne izboljšuje, deloma tudi zaradi pomanjkanja politične volje. Številni Romi v Evropi živijo v izjemno negotovih razmerah, pri čemer so prikrajšani za svoje temeljne človekove pravice, opozarjajo poslanci.

Ob tem pozivajo Evropsko komisijo, naj predloži zakonodajni predlog, osredotočen na boj proti revščini in sovraštvu do Romov ter na izboljšanje njihovih življenjskih in zdravstvenih razmer. Predlog bi moral po njihovem vključevati načrt za odpravo neenakosti na področju dostopa do stanovanj, zdravstvenih storitev, zaposlovanja in izobraževanja ter posebne zavezujoče cilje za izboljšanje njihovega vključevanja.

Evropski parlament se zavzema tudi za prepoved vseh oblik etnične segregacije v zdravstvenih ustanovah, vključno z zdravstveno oskrbo mater, ter poziva države članice, naj izplačajo odškodnino žrtvam prisilne sterilizacije.

Parlament v resoluciji tudi obsoja diskriminatorno prakso uvrščanja romskih otrok v šole za otroke z motnjami v duševnem razvoju v nekaterih državah EU. Komisiji nalaga, naj še naprej poziva države članice k odpravi ločevanja v šolah in po potrebi vloži tožbe na Sodišču Evropske unije.

Poslanke in poslanci še izpostavljajo, da se je zaradi pandemije covida-19 poslabšal položaj marginaliziranih romskih skupnosti, ki živijo v prenatrpanih in nečloveških razmerah. Opozarjajo tudi, da so Romi zaradi omejenega dostopa do zdravstvenega varstva, pitne vode, sanitarnih storitev in hrane bolj izpostavljeni tveganju okužbe z novim koronavirusom.