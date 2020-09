Mednarodne banke služijo avtokratom in organiziranemu kriminalu

Projekt FinCEN Files: Več kot 400 novinarjev v 88 državah, tudi v Sloveniji, je analiziralo zaupna poročila velikih ameriških bank, ki so jih pošiljale uradu za preprečevanje finančnega kriminala

© ICIJ / BuzzFeed News - Alicia Tatone

Velike svetovne banke, med njimi Deutsche Bank, JP Morgan in HSBC, so kriminalnim združbam omogočale pranje vrtoglavih vsot denarja. Tudi ko so jih ameriški organi opozorili, da jih bodo kazensko preganjali, če bodo še poslovale s kriminalci in korumpiranimi režimi, so banke v nekaterih primerih še naprej sodelovale z njimi.

To razkriva več kot 2100 zaupnih poročil o sumljivih nakazilih, ki so jih banke in druge finančne institucije poslale ameriškemu uradu za preprečevanje finančnega kriminala (Fincen).

Dokumente je pridobil ameriški medij BuzzFeed News in jih nato delil z mednarodnim konzorcijem preiskovalnih novinarjev (ICIJ), ta pa je več kot leto dni koordiniral projekt FinCEN Files, v katerem je bančne tajnosti preučevalo več kot 400 novinarjev 108 medijev, tudi Oštra, v 88 državah.

V dokumentih, ki prikazujejo transakcije v obdobju 1999–2017, je ICIJ odkril za najmanj 2000 milijard dolarjev bančnih nakazil, za katera so uslužbenci finančnih institucij, pristojni za skladnost poslovanja, menili, da imajo lastnosti pranja denarja ali drugih kriminalnih dejanj.

Zajeten sveženj poročil o sumljivih nakazilih (SAR), ki jih je pridobil BuzzFeed News, so finančne institucije Fincenu posredovale med letoma 2000 in 2017, toda predstavljajo majhen delež vseh poročil SAR, ki so jih banke poslale temu uradu. Zgolj med letoma 2011 in 2017 jih je bilo namreč več kot 12 milijonov.

Poudariti je treba, da ta poročila niso nujno dokaz, da se je ali se ni zgodilo neko kaznivo dejanje ali prekršek, temveč vsebujejo zlasti sume bančnih uslužbencev, pristojnih za skladnost poslovanja, ki nadzorujejo transakcije komitentov skladno s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in druge finančne kriminalitete.

