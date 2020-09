Interpelacija ministrice Aleksandre Pivec

Vložila jo bo LMŠ, podporo interpelaciji so napovedali tudi v SD, Levici in SAB, najverjetneje pa jo bodo podprli tudi poslanci ministričine stranke DeSUS

Aleksandra Pivec

Opozicijska LMŠ bo po napovedih danes v postopek DZ vložila interpelacijo ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec. Podporo interpelaciji so napovedali tudi v SD, Levici in SAB, najverjetneje bi jo podprli tudi poslanci koalicijske DeSUS. Po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke je namreč ne želijo več niti na ministrskem položaju.

LMŠ je vložitev interpelacije ministrice napovedala v četrtek. Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu.

Po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke je tudi poslanci njene stranke DeSUS ne želijo več niti na ministrskem položaju.

Na Aleksandro Pivec letijo očitki glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, najbolj je bilo izpostavljeno gostovanje na Krasu oz. v podjetju Vinakras ter v Izoli. V interpelaciji so izpostavljeni tudi očitki v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT.

Nekateri menijo, da do interpelacije morda sploh ne bo prišlo. Kot je med drugim ocenil vodja poslancev SD Matjaž Han, bi Aleksandro Pivec lahko predsednik vlade Janez Janša še pred tem umaknil s položaja.

Aleksandre Pivec namreč po nedavnem odstopu s položaja predsednice DeSUS poslanci te stranke ne vidijo niti več na ministrski funkciji. Ali bodo sopodpisniki interpelacije, se še niso dogovorili. To bi sicer zapletlo koalicijska razmerja, saj v skladu s koalicijsko pogodbo poslanci koalicije interpelacij ne podpirajo.

Aleksandra Pivec je napovedala vnovično kandidaturo za predsednico stranke na novembrskem volilnem kongresu.

V DeSUS računajo na to, da bi se Pivec poslovila s položaja ministrice še pred interpelacijo, da bi odstopila ali pa bi Janša predlagal njeno razrešitev.

