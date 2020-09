Hojs: »Janša bo verjetno povedal, kakšna je situacija z iskanjem novega ministra«

Premier Janez Janša in notranji minister Aleš Hojs se bosta predvidoma danes pogovorila o nadaljnjem sodelovanju

Aleš Hojs, Janez Janša, Franc Kangler, Franc Breznik ...

© Borut Krajnc

Notranji minister Aleš Hojs se bo po uspešno prestani interpelaciji, o kateri so po 16-urni razpravi poslanci glasovali v soboto zjutraj, predvidoma danes s premierjem Janezom Janšo pogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Že konec junija je namreč Hojs "nepreklicno" odstopil, a Janša o tem ni seznanil državnega zbora in tako je minister ostal na položaju.

Hojs je namreč po že vloženi interpelaciji premierju Janši konec junija poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme. A Janša o odstopu ni obvestil DZ. Pozneje je pojasnil, da kuverte z odstopno izjavo ni odprl, saj je Hojsa prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve.

"Premier bo verjetno povedal, kakšna je situacija z iskanjem novega ministra, ocenil, kakšne so možnosti, da do tega pride, ali pa mi dal možnost, da z delom nadaljujem."



Aleš Hojs

Na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB se je minuli teden Hojs zagovarjal pred DZ. Glavni očitek se je nanašal na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona. Opozicija je temu pristavila še druge očitke, a ni bila uspešna. Predlog za ministrovo razrešitev je podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. Za uspeh interpelacije bi predlagatelji morali zbrati najmanj 46 glasov.

Minister je po interpelaciji ocenil, da lahko k odločitvi premierja o njunem nadaljnjem sodelovanju vsekakor pripomore rezultat glasovanja DZ o njegovem delu. "Premier bo verjetno povedal, kakšna je situacija z iskanjem novega ministra, ocenil, kakšne so možnosti, da do tega pride, ali pa mi dal možnost, da z delom nadaljujem," je ugotavljal Hojs. Če bo to zadnje, ga bo prosil, da mu zaprto kuverto z njegovim junijskim odstopom vrne, je napovedal.