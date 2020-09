Odkrili 14 starodavnih sarkofagov

V starodavni nekropoli Sakara jugozahodno od Kaira

Sarkofagi v Sakari

© Wikipedia

Egiptovske oblasti so danes sporočile, da so v starodavni nekropoli Sakara jugozahodno od Kaira arheologi odkrili 14 novih sarkofagov, starih okoli 2500 let. Nove sarkofage so med arheološkimi izkopavanji odkrili pred dvema dnevoma, potem ko so pred tednom dni na tem območju odkrili 13 lesenih sarkofagov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na fotografijah je na dobro ohranjenih sarkofagih videti rjave in modre podobe ter številne hieroglife.

Sakara je obsežno starodavno pokopališče staroegipčanske prestolnice Memfis. V Sakari je veliko piramid, med njimi slavna Džoserjeva stopničasta piramida, zgrajena okoli 2700 let pred našim štetjem, ki velja za eno najstarejših povsem kamnitih zgradb na svetu.