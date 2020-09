VIDEO: HBO pobral več emmyjev kot Netflix

Prva virtualna podelitev televizijskih nagrad emmy v zgodovini

Nasledstvo

Sinoči se je odvila prva virtualna podelitev televizijskih nagrad emmy v zgodovini, ki je bila v znamenju ameriških televizij HBO in POP TV, ki sta z ameriško dramsko serijo Nasledstvo in kanadsko komično serijo Schitt's Creek prejeli največ nagrad. Podelitev je v prazni dvorani vodil komik televizije ABC Jimmy Kimmel.

Zaradi pandemije novega koronavirusa so drugi podelitev spremljali doma pred računalniki, tudi nominiranci v posameznih kategorijah, ki so se z zahvalnim nagovorom vključili v prenos televizije ABC. Tudi tokrat so bila sporočila udeležencev politično obarvana. Američane so pozivali, naj se udeležijo predsedniških volitev.

Serija Nasledstvo je osvojila sedem nagrad, skupaj pa je televizija HBO pobrala 30 emmyjev, k čemur je ob Nasledstvu pripomogla serija Watchmen, ki je dobila 11 emmyjev oziroma največ od vseh.

V kategoriji komedij je izstopala serija Schitt's Creek, ki je POP TV prinesla devet od skupaj desetih emmyjev, Netflixu pa jih je pripadlo 21, med drugim po zaslugi serije Ozark.

V sagi o medijskem magnatu in otrocih, ki se prepirajo za njegovo nasledstvo, je emmyja ob prvi nominaciji po 12-letni igralski karieri osvojil 41-letni Jeremy Strong za najboljšo moško glavno vlogo, serija pa je dobila tudi emmyja za scenarij in režijo.

Serija Nasledstvo je z nagradami v tej kategoriji nasledila Igro prestolov, ki je kraljevala v štirih od zadnjih pet let. Brez nagrad pa so ostale serije Krona, Deklina zgodba, Ozark, Mandalorian, Killing Eve, Better Call Saul in Stranger Things.

Billy Crudup je pri svojih 52 letih dobil prvega emmyja za stransko moško vlogo v drami televizije Apple The Morning Show, Julija Gardner pa svojega drugega pri 26 letih za stransko žensko vlogo v drami Ozark.

Zendayja je osvojila emmyja za najboljšo žensko vlogo v drami televizije HBO Euphoria, kjer igra najstnico, ki se preizkuša alkohol, droge, in spolnost ter se spopada s travmami, ki so del odraščanja.

S 24 leti je najmlajša dobitnica emmyja v tej kategoriji, kjer je premagala med drugim Olivio Colman, Jodie Comer, Lauro Linney in Sandro Oh.

Serija Watchmen o samooklicanih super-herojih je osvojila emmyja v kategoriji krajših televizijskih serij ali filmov, Regina King ga je osvojila za najboljšo žensko vlogo v tej kategoriji, soigralka Yahya Abdul-Mateen II za stransko žensko vlogo, ustvarjalec Damon Lindelof pa za scenarij.

Emmyja za glavno moško vlogo v krajši televizijski seriji ali filmu je dobil Mark Ruffalo za vlogo v I Know This Much Is True. 52-letni Ruffalo se je emmyja razveselil na svojem domu, bil pa je tudi med tistimi, ki so Američane pozivali, naj gredo na volitve, da "pozdravijo državo in poskrbijo drug za drugega".