Ukrepi močno povečali stiske bolnikov z demenco

Demenca zaradi staranja prebivalstva postaja vse večji globalni problem

© pxhere.com

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni (21. september) je slovenska stroka opozorila, da so se v času ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa stiske bolnikov z demenco močno povečale, negativno pa so vplivali tudi na duševno zdravje svojcev in drugih oseb, ki skrbijo za te bolnike.

Vodja enote za gerontopsihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana Polona Rus Prelog je včeraj na novinarski konferenci poudarila, da pomanjkanje osebnih stikov poveča tveganje za težave v duševnem zdravju starostnikov, še posebej za depresijo in anksioznost. Pri tem je spomnila, da ima vsaj dve tretjini starostnikov, ki prebivajo v domovih za starejše, demenco.

Tudi vodja centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Milica G. Kramberger je opozorila, da so bolniki z demenco v času epidemije covida-19 še dodatno ogroženi, stigmatizirani in prikrajšani, zato je potreba po čim bolj optimalni obravnavi teh bolnikov in po pomoči njihovim oskrbovalcem toliko večja.

Predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Zvezdan Pirtošek je pojasnil, da je v Sloveniji okoli 35.000 bolnikov z demenco, do sredine stoletja pa jih bo dvakrat ali celo trikrat več, pri čemer vsak bolnik v povprečju potrebuje dva oskrbovalca. "Leta 2050 bo z demenco neposredno ali posredno prizadetih okoli 250.000 državljanov Slovenije," je navedel.

Pirtošek se je kot predsednik strokovnega sveta pri združenju Spominčica - Alzheimer Slovenija, zavzel za vzpostavitev politično-pravnega in stabilnega finančnega okvira obravnave bolnikov z demenco. Poudaril je pomen čim bolj zgodnje in zanesljive diagnoze bolezni ter zmanjševanja tveganj za obolevnost.

Predsednica združenja Spominčica Štefanija L. Zlobec je dejala, da je tudi anketa med njihovimi člani nedvoumno pokazala, da je prav izolacija v času epidemije največja težava za bolnike z demenco in njihove oskrbovalce.

Novinarsko konferenco je včeraj gostila Zdravniška zbornica Slovenije. Njena predsednica Zdenka Čebašek - Travnik je pristojne v državi opozorila na potrebo po zagotoviti dodatnih kadrov za pomoč bolnikom z demenco. Ena od možnih oblik pomoči je tudi prostovoljstvo-

Demenca zaradi staranja prebivalstva postaja vse večji globalni problem. To poudarja tudi letošnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni pod geslom Spregovorimo o demenci! Po epidemioloških ocenah ima v Evropi demenco deset milijonov oseb, v svetu pa kar 47 milijonov. .