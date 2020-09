Gantar: »Cepilo se bo 1,2 milijona prebivalcev Slovenije«

Tomaž Gantar

© Borut Krajnc

V Sloveniji se bo s cepivom proti covidu-19, ko bo na voljo, po predvidevanjih cepilo približno 60 odstotkov prebivalstva ali približno 1,2 milijona ljudi, je minister za zdravje Tomaž Gantar dejal včeraj v Državnem zboru (DZ) v odgovoru na poslansko vprašanje Mojce Žnidarič iz SMC. Med drugim jo je zanimalo, koliko odmerkov cepiva bo na voljo za Slovenijo.

Po Gantarjevih besedah je v okviru poizvedovanja, ki so ga opravili, interes za cepljenje izkazalo približno 55 odstotkov zaposlenih v domovih za starejše, med oskrbovanci pa jih je željo po cepljenju izrazilo 69 odstotkov.

Tudi v EU naj bi se v povprečju cepilo približno 60 odstotkov ljudi, je pojasnil.

S poslanskim vprašanjem se je nanj obrnila tudi Violeta Tomić, ki je menila, da so se zaradi covida-19 zanemarile vse ostale bolezni. To je nedopustno, je dejala. Minister je pri tem izpostavil, da so se čakalne dobe v letih gospodarske rasti več kot desetkrat povečale. Povečale pa so se tudi v dveh mesecih epidemije, ko so morali sistem po njegovih besedah omejiti, ker bolezni niso poznali. Danes si prizadevajo, da to ne bi bilo potrebno, a je veliko odvisno od discipline pri spoštovanju običajnih ukrepov, je menil.

Sam zagovarja javni zdravstveni sistem, vendar je v javnem sistemu po njegovih besedah preveč anomalij, ki segajo od plačnega sistema do organizacijskega dela in zakona o javnih zavodih. Težave bolnikov so realne in zato so tudi pripravili aneks k splošnemu dogovoru, je dejal. Preseganje načrta bo nagrajeno, je zagotovil.

Odgovoril je tudi na poslansko vprašanje Niku Prebilu iz LMŠ, ki je želel pojasnilo vtisa, da se bolj ukvarja s strankarskimi interesi kot z ministrstvom. Zavrnil je očitek, da niso skrbeli za izvajalce, ki bodo leto po njegovih besedah bolj uspešno zaključili.

Dodatna sredstva za lažje poslovanje zdravstvenih zavodov, za nabavo medicinske opreme in nagrajevanje zaposlenih zagotavljajo iz več mehanizmov, trenutno predvsem iz evropskega mehanizma React. Glede na trenutno situacijo je po njegovi oceni v tem delu dobro poskrbljeno.

Čaka pa jih drugi del, ko bodo morali izvajalci vse potrebne storitve tudi izvesti, za kar bodo imeli na razpolago letošnje in prihodnje leto, je dodal.