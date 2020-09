Hojs: »Svoj odstop umikam«

Aleš Hojs tudi po pogovoru z Janšo ostaja notranji minister

Aleš Hojs ob reku Kolpi

© Borut Krajnc

Aleš Hojs tudi po včerajšnjem pogovoru s premierjem Janezom Janšo ostaja notranji minister. Kot je pojasnil v izjavi za medije, mu je Janša vrnil kuverto z njegovo odstopno izjavo, tudi sam pa se je odločil, da ostane na položaju. "To pomeni, da svoj odstop umikam," je dejal. Spomnil je, da mu tudi Državni zbor (DZ) v soboto ni izglasoval nezaupnice.

Hojs je po že vloženi interpelaciji premierju Janši konec junija poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme. A Janša o odstopu ni obvestil DZ. Pozneje je pojasnil, da kuverte z odstopno izjavo ni odprl, saj je Hojsa prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve.

Na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB se je minuli teden Hojs zagovarjal pred DZ. Glavni očitek interpelacije se je nanašal na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona. Zagovorniki razrešitve ministra so opozarjali tudi na nespoštovanje 115. člena ustave, ki govori o prenehanju funkcije ministra z njegovim odstopom.

Kot je danes v izjavi za medije v DZ dejal Hojs, pa nihče ni omenjal 112. člena, ki predpisuje, da ministre imenuje in razreši DZ na predlog predsednika vlade. "V vsakem primeru mora to ugotoviti državni zbor. Glede na to, da predsednik vlade tega odstopa ni posredoval v DZ, o tem DZ ni odločal. Po mojem so vse stvari zakonite," je ocenil.

Z Janšo sta se sicer pogovarjala tudi o tem, kaj vse je treba uresničiti iz koalicijske pogodbe. Med drugim je dejal, da so že pripravljene noveli zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti ter spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji. Načrtovana je tudi ponovna aktivacija 37.a člena zakona o obrambi, vendar Hojs želi, da se policija sama izjasni, ali takšno podporo Slovenske vojske vojske želi. Omenjeni člen sicer dodeljuje vojakom dodatna pooblastila pri varovanju meje.

Predlog za ministrovo razrešitev je na sobotnem glasovanju podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. Za uspeh interpelacije bi predlagatelji morali zbrati najmanj 46 glasov. Minister je že v prvem odzivu na glasovanje ocenil, da lahko k odločitvi premierja o njunem nadaljnjem sodelovanju vsekakor pripomore rezultat glasovanja DZ o njegovem delu.

Na današnjem srečanju pa mu je Janša kuverto vrnil in kot je pojasnil Hojs, se je tudi sam odločil, da ostane na položaju. Bo pa, kot je še dodal, ta kuverta v prihodnjih urah raztrgana.

Kljub temu, da notranji minister ostaja na položaju, pa vzroki, zaradi katerih je sprva podal odstopno izjavo, ostajajo. Velik del policije je po njegovih beseda apolitičen, a najpomembnejši del, kot sta kriminalistična policija in Nacionalni preiskovalni urad, "je v veliki meri po mojem treba depolitizirati". Del odgovornosti, da organi mnogim zadevam ne pridejo do dna, pa je ponovno pripisal tudi tožilstvu in sodstvu.

Hojs je ob tej priložnosti komentiral tudi danes vloženo interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, za katero meni, da svoje delo na kmetijskem resorju opravlja zelo dobro.