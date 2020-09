Prosilci za azil: »Postojna je zapor, v katerem smo priprti proti svoji volji«

Skupina prosilcev za azil opisuje razmere v postojnskem centru za tujce, za katerega trdijo, da je "zapor, v katerem smo ljudje, ki nismo zagrešili nobenega zločina, priprti proti svoji volji"

Čas kosila za zaprte tujce v Centru za tujce v Postojni. Hrano dobijo skozi nekaj centimetrsko režo v mreži, s katero so 24 ur na dan zaprti v opuščenem industrijskem objektu.

© Borut Krajnc

Skupina prosilcev za azil, nameščena v Centru za tujce v Postojni, sporoča, da so tudi oni ljudje. "Smo električarji, vozniki taksijev, modni oblikovalci, delavci, prodajalci, maratonci. Smo odprti, sprejemajoči in miroljubni, a zahtevamo, da se nas obravnava pravično. Režim v Postojni in negotovost naše usode ubijata našega duha," so opozorili.

V sporočilu medijem, ki ga je v njihovem imenu poslala civilna iniciativa Infokolpa, skupina prosilcev za azil opisuje razmere v postojnskem centru za tujce, za katerega trdijo, da je "zapor, v katerem smo ljudje, ki nismo zagrešili nobenega zločina, priprti proti svoji volji".

"Način, kako v centru za tujce ravnajo z nami, je ponižujoč in nečloveški," so zapisali in opozorili na to, da so lahko na svežem zraku le eno uro v dnevu ali celo manj. Poročajo, da jih policija ustrahuje s psi, trdijo, da niso deležni nikakršne zdravstvene oskrbe in da njihova oskrba ne dosega minimalnih standardov. Prav tako ne dobivajo nobenih informacij o tem, kaj se bo z njimi zgodilo.

Dodali so, da imajo omejen dostop do pravne pomoči, mnogi pa da so bili zaprti več tednov, ne da bi prejeli kakršnokoli uradno odločbo. Po njihovih navedbah v Centru za tujce v Postojni vlada brezpravnost in da se o njihovi usodi odloča povsem arbitrarno.

Center za tujce v Postojni je obiskalo tudi več politikov, med njimi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler, evropska poslanka in predsedujoča SD Tanja Fajon ter poslanka Levice in predsednica parlamentarne komisije za človekove pravice Nataša Sukič, ki so vsak po svoje ocenjevali stanje v centru.

Slednja je ocenila, da stanje v centru ni najboljše, ob tem pa je napovedala sklic seje komisije na to temo. Seje sicer še niso sklicali.

Tanja Fajon pa je ocenila, da zaposleni za prebivalce centra lepo skrbijo, z namestitvijo, prehrano in drugo oskrbo, na voljo so jim socialni delavci, tudi prevajalci. Ni pa to po njenem mnenju nikakršen hotel, kot ga želijo prikazati nekateri in to tudi ni njegov namen.