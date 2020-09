»Odprava ukrepov je bila napaka, ki je nočem ponoviti«

Češki premier Andrej Babiš priznal, da je vlada naredila napako

© Wikimedia Commons

Včeraj je češki premier Andrej Babiš priznal, da je vlada naredila napako, ker je čez poletje odpravila ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa."Zavedla sta me prihajajoče poletje in splošno razpoloženje. To je bila napaka, ki je nočem ponoviti," je dejal Babiš v televizijskem govoru.

Spomladi se je češka vlada s pravočasno sprejetimi ukrepi uspešno ubranila epidemije, pred poletnimi počitnicami pa je večino ukrepov odpravila. Zdaj se soočajo z drugim valom epidemije in strmim naraščanjem novih okužb. Prejšnji četrtek so potrdili rekordnih 3130 novih primerov, kar je skoraj toliko, kot ves marec. Ob začetku epidemije so sicer opravili bistveno manj testov.

Češki notranji minister Jan Hamaček je dejal, da je Češka zdaj na drugem mestu v EU za Španijo po rasti števila dnevnih primerov na 100.000 prebivalcev.

"Situacija je resna. Strokovnjaki pravijo, da če presežemo 120.000 novih okužb na mesec, nam bo začelo primanjkovati bolniških postelj. Naredili bomo vse, da preprečimo to," je dejal.

V ponedeljek je odstopil češki minister za zdravje Adam Vojtech, ki ga je nasledil epidemiolog Roman Prymula, ki je sodeloval pri usklajevanju vladnih ukrepov proti epidemiji.