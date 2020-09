Poginilo 90 nasedlih kitov

Na zahodni obali avstralskega otoka Tasmanija je poginilo okoli 90 od skupno kakih 270 kitov, ki so tam nasedli v ponedeljek

Slika je simbolična

© Flickr

Na zahodni obali avstralskega otoka Tasmanija je poginilo okoli 90 od skupno kakih 270 kitov, ki so tam nasedli v ponedeljek. Nekaj kitov so reševalci programa za ohranitev življenja v morju že uspeli rešiti, poročajo tuje tiskovne agencije. Kiti, šlo naj bi za mrke pliskavke, so nasedli na odročnem, težko prehodnem in zelo redko poseljenem območju pri kraju Macquarie Harbour. Nedostopnost peščene obale, kjer se nahajajo, otežuje njihovo reševanje.

Okoli 40 posebej izurjenih reševalcev je kite s posebno opremo včeraj začelo vračati v vodo. "Običajno rešujemo živali, ki nasedejo na suhem in visoko na plaži. Tokrat je drugače, živali so delno v vodi, zato ne bo tako dolgo trajalo, da bodo zopet lahko plavale," je novinarjem dejal biolog Kris Carlyon.

Nekatere živali so tudi prevelike za reševanje ali pa so na pretežko dostopnih območjih, je še pojasnil biolog. Reševalci se bodo zato po njegovih besedah osredotočili na tiste kite, ki imajo največ možnosti, da preživijo. Mrke pliskavke so lahko velike do sedem metrov in tehtajo do tri tone.

Po izkušnjah reševalcev lahko mrke pliskavke na obali preživijo tri do štiri dni. Carlyon je pojasnil, da so številni kiti "na mokrem in hladnem", kar povečuje možnosti za njihovo preživetje.

"Veliko je odvisno od tega, kako se bodo živali odzvale, ko bo pod njimi voda," je še povedal biolog. Izziv bo tudi, kaj storiti s kiti, ki jih bodo vrnili v vodo. "Morali jih bomo združiti v jate ali jih kako drugače oddaljiti od obale," je pojasnil.

Po navedbah pristojnih oblasti so manjše število kitov že uspeli rešiti. "Osvobodili smo jih nekaj, ki bodo, kot kaže, ostali v morju," je dejal Nic Deka, nadzornik v podjetju, ki skrbi za nacionalne parke in divje živali na Tasmaniji. Dodal je, da so strokovnjaki naredili načrt reševanja za prihodnje dni in da imajo na voljo ustrezno opremo.

Na Tasmaniji je nasedanje morskih živali dokaj pogosto, vendar pa večinoma ne gre za tako množične primere, temveč le posamezne živali. Že več kot desetletje ni nasedlo več kot 150 živali.

