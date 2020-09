Denar Darka Horvata

Ko se je nekdanja skupina Aktiva sesedla vase in nato propadla, so del tega propada nase prevzeli davkoplačevalci. V tem času se je prek osebnih računov Darka Horvata in povezanih podjetij in oseb pretakalo 48,2 milijona dolarjev.

Ko se je nekdanja skupina Aktiva pred slabim desetletjem sesedla vase in nato propadla, so del tega propada nase prevzeli slovenski davkoplačevalci. V tem času in pozneje se je prek osebnih računov podjetnika Darka Horvata in povezanih podjetij pretakalo 48,2 milijona dolarjev, razkrivajo dokumenti ameriškega finančnega regulatorja iz novinarskega projekta FinCEN Files.

Sveženj dokumentov ameriškega urada za preprečevanje finančnega kriminala (Fincen) razkriva na tisoče bančnih transakcij v vrednosti dva tisoč milijard dolarjev, za katere so uslužbenci bank sumili, da bi lahko bile povezane s finančnim kriminalom.

Ker banke po svetu prek ameriških preusmerjajo dolarska plačila, se dokumenti projekta FinCEN Files, ki so ga v nedeljo lansirali mediji v 88 državah, se nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Dokumente je priskrbel ameriški medij BuzzFeed News in jih predal mednarodnemu konzorciju preiskovalnih novinarjev (ICIJ), ki je koordiniral delo več kot 400 novinarjev po svetu.

Med decembrom 2011 in novembrom 2016 se je prek osebnih bančnih računov Darka Horvata v Veliki Britaniji in Švici ter računov različnih povezanih oseb pretakalo 48,2 milijona ameriških dolarjev.

Podatkovna baza projekta pretežno vključuje zaupna poročila o sumljivih transakcijah (SAR), ki so jih ameriške banke posredovale uradu Fincen, ki deluje pod okriljem ministrstva za finance. Med temi je tudi poročilo SAR o petletnem podrobnem pregledu dolarskih bančnih transakcij, povezanih z nekdanjim lastnikom skupine Aktiva in nadzornikom Factor banke, Darkom Horvatom.

Poročilo je maja leta 2017 Fincenu predložila newyorška izpostava britanske banke Barclays, Po teh podatkih se je med decembrom 2011 in novembrom 2016 prek osebnih bančnih računov Darka Horvata v Veliki Britaniji in Švici ter računov različnih povezanih oseb pretakalo 48,2 milijona ameriških dolarjev.

