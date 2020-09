Policist obtožen vohunjenja

Newyorškega policista obtožili obveščevalnega delovanja za Kitajsko, ker naj bi vohunil za podporniki gibanj za neodvisnost Tibeta

© Needpix.com

Zvezni tožilci so newyorškega policista obtožili obveščevalnega delovanja za Kitajsko, ker naj bi vohunil za podporniki gibanj za neodvisnost Tibeta. 33-letni ameriški državljan Baimadajie Angwang po rodu iz Tibeta, naj bi delal za Kitajce od leta 2018.

Angwang je po prihodu v ZDA dobil politični azil, ker je trdil, da so ga kitajske oblasti mučile. Po pridobitvi državljanstva je postal policist v New Yorku in obtožnica mu očita, da je delal za kitajske konzularne uradnike.

Pri gibanjih za samostojnost Tibeta v New Yorku je zbiral koristne informacije za Peking, identificiral morebitne grožnje Kitajski in pomagal najti še druge obveščevalne vire v omejenih gibanjih. Kitajskim konzularnim uradnikom naj bi tudi pomagal pri navezovanju stikov z vodstvom newyorške policije.

Obtožnica mu ne očita, da bi ogrožal nacionalno varnost ZDA ali delovanje newyorške policije, zato mu ne grozi najvišja kazen. Sodišče mu kljub temu na prvem zaslišanju v ponedeljek ni odobrilo varščine.

Organizacija Mednarodna kampanja za Tibet je sporočila, da aretacija jasno kaže, da je kitajska komunistična partije vpletena v zatiranje opozicije ne le v Tibetu ampak tudi drugje po svetu, kjer imajo Tibetanci pravico do svobodnega izražanja mnenj.