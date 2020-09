Ministrica zaradi nenošenja maske ne razmišlja o odstopu

V opoziciji zaradi neuporabe maske pozivajo k odstopu ministrico za šolstvo Simono Kustec

Simona Kustec in dvojna merila pri nošenju mask ...

© Borut Krajnc

Šolska ministrica Simona Kustec se je znašla pod plazom kritik, ker na prireditvi v ponedeljek ni nosila maske. V SAB, Levici in LMŠ menijo, da bi morala odstopiti. K odstopu jo poziva tudi sindikat Sviz. Ministrica se je za svoje ravnanje že opravičila, o odstopu pa ne razmišlja.

Dobrodelno prireditev je organiziral Olimpijski komite Slovenije, gostje za omizjem, med njimi ministrica, pa niso nosili zaščitnih mask, čeprav so v zaprtih javnih prostorih obvezne.

Ministričin strankarski kolega iz SMC Igor Zorčič in predsednik DZ je v izjavi za medije dejal, da ničesar ne more povedati o dogodku, na katerem ni bil. V DZ se predpisov držijo, kar pa se dogaja drugje, je stvar organizatorja drugih dogodkov, je dodal.

Vlada mora po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek jasno povedati, ali so ukrepi, ki jih sprejema, sploh potrebni. Če uvede obvezno nošenje mask tudi za otroke v šolah, potem pa je isti večer organizirana večerja, kjer to ni pogoj, je po njenih besedah vprašanje za vlado, "s kom se šali". Če bi se ministrica za izobraževanje "pogledala v ogledalo in ugotovila, kaj je naredila", bi mnenju Alenke Bratušek morala odstopiti.

Pozivu k odstopu se je pridružil koordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal v izjavi, je nezaslišano, da po eni strani vlada predpisuje maske sedemletnim otrokom v šolah, ko se v polni Unionski dvorani zbere neka elita, pa očitno ta pravila ne veljajo več.

Luka Mesec,

Levica

Da bi ministrica morala odstopiti ali vsaj ponuditi odstop in s tem načelnim dejanjem pokazati, da verjame v ukrepe, so v tvitu navedli tudi v LMŠ. Prvak stranke Marjan Šarec pa je v izjavi dodal, da ne ve, "kaj ti ljudje razmišljajo, mislijo, so v nekem drugem svetu". Ministrici po njegovih besedah očitno ni treba spoštovati vladnih odlokov, zaradi česar bi morala odstopiti.

Predsedujoča SD Tanja Fajon pa je na Twitterju zapisala, da potrebujemo jasna navodila in smiselne ukrepe, ki jim bomo lahko zaupali. Dvoličnost nima mesta v politiki, je zapisala. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa meni, da gre tako za napako ministrice kot ljudi na olimpijskem komiteju.

SD sicer podpira poziv ravnateljev za šole brez mask, so zapisali na družbenih omrežjih.

Pozivom ministrici k odstopu se je pridružil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Medtem ko je še pred nekaj dnevi pozivala k spoštovanju vladnega ukrepa o nošenju mask, se sama tega po njihovih navedbah ne drži. V šolstvu so že sicer nezadovoljni z njenim odnosom do zaposlenih, ignoriranjem socialnih partnerjev in zapostavljanjem socialnega dialoga, ob njenem zadnjem velikem fiasku pa je izvršilni odbor sindikata sklenil, da jo pozove k odstopu, so navedli.

OKS je kot organizator ponedeljkove prireditve zatrdil, da so sledili navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pridobili so tako njegovo soglasje kot soglasje policije. Udeleženci večera, med katerimi je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, so bili po zagotovilih OKS natančno seznanjeni s pravili vedenja. Do prihoda v dvorano so vsi nosili zaščitne maskah, ob vstopu v dvorano pa so jih sneli. Sedežni red je bil po njihovih navedbah vnaprej določen, sedeži pa so bili razvrščeni ob upoštevanju zadostne razdalje dveh metrov.

Na inštitutu pa so medtem izpostavili, da je treba spoštovanje navodil tudi nadzirati. Direktor inštituta Milan Krek je za STA poudaril, da ni dovolj, da organizator samo pove, kako se je treba vesti. Prireditev se po njegovih besedah sploh ne bi smela odvijati, dokler si navzoči ne bi namestili mask. Zdaj je za ukrepanje na vrsti zdravstvena inšpekcija, je pozval.

Kot je predsednik vlade Janez Janša zapisal na Twitterju, je zanj razumljivo, da med večerjo ne moreš imeti maske. Vendar pa je vlada v sklepih s 17. septembra resno priporočila, naj se ob oz. po javnih dogodkih ne organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev, je izpostavil.