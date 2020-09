Hollywood ima dovolj pavze zaradi korone

Sporazum z večjimi filmskimi studii o varnostnih ukrepih v času pandemije, ki jih potrebuje zabavna industrija, da pospeši svojo vrnitev v produkcijo

Hollywood

© Flickr

Vodilna združenja v Hollywoodu so v ponedeljek napovedala sporazum z večjimi filmskimi studii o varnostnih ukrepih v času pandemije, ki jih potrebuje zabavna industrija, da pospeši svojo vrnitev v produkcijo. Trenutno morajo združenja potrjevati vsak individualni filmski in TV projekt posebej. Pogovori o testiranju za covid-19, opremi in bolniških nadomestilih so pomenili precejšen zastoj pred vrnitvijo k produkciji in so trajali več mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor sicer pomeni spodbudo za industrijo, v kateri se je filmska produkcija praktično ustavila, a še vedno ostajajo druge ovire, kot so pomanjkanje zavarovanja za novi koronavirus, lokalne omejitve in visoko tveganje za okužbe na snemalnih prizoriščih.

"Končno sem prepričan, da bodo ti togi in premišljeni protokoli, tako kot tisti v kateri koli industriji v Ameriki, varovali ekipo in igralce ter skupnosti, v katerih živijo in delajo," je povedal predsednik enega od združenj v Hollywoodu Thomas O'Donnell.

O sporazumu se je pogajalo pet največjih hollywoodskih združenj, med njimi cehi igralcev, režiserjev in obrtnikov, ki skupaj štejejo več kot 350.000 članov. Pogovarjali so se z združenjem filmskih in televizijskih producentov, trgovsko organizacijo, ki zastopa večje studie, kot so Disney, Universal, Paramount in Warner Brothers, ter z vodilnimi televizijskimi mrežami.

"Ta sporazum vzpostavlja občutljive, znanstveno utemeljene protokole, ki članom omogočajo, da se vrnejo k delu, ki ga imajo radi," je povedala predsednica igralskega ceha Gabrielle Carteris.

O sporazumu se je pogajalo pet največjih hollywoodskih združenj, med njimi cehi igralcev, režiserjev in obrtnikov, ki skupaj štejejo več kot 350.000 članov.

Snemanje produkcij se je v Los Angelesu zaradi pandemije novega koronavirusa ustavilo sredi marca, v manjšem obsegu pa so ga nadaljevali konec junija. Po podatkih organizacije FilmLA trenutno delujejo pod polovico običajnega obsega. So pa bile zaradi tega po pisanju AFP na boljšem druge regije v ZDA in v tujini.

Pogovori, ki so jih končali v ponedeljek, bodo po pričakovanjih vplivali tudi na člane združenj, ki živijo in delujejo v tujini. Jabolko spora so bila sicer bolniška nadomestila. Sporazum predvideva deset dni plačane bolniške odsotnosti zaradi covida-19 na račun producenta in plačilo karantene za zaposlene, ki morajo v izolacijo.

Sporazum predvideva tudi redno testiranje za covid-19, pogosteje za igralce, ki med snemanjem ne morejo nositi zaščitne opreme, in tiste, ki so z njimi v tesnem stiku. Na prizorišču snemanja pa je potrebna tudi prisotnost uradnika za covid-19.

Pandemija je v Hollywoodu povzročila velike težave, saj je prekinila produkcije in prestavila premiere filmov v kinogledališčih, kar je povzročilo nadaljnje preložitve v industriji, tudi oskarje, še poroča AFP.