Putin želi ohraniti trenutni svetovni red

Pandemijo novega koronavirusa je izkoristil za poziv k odpravi vseh trgovinskih sankcij, ker bo to po njegovem pomagalo pri odpravljanju gospodarskih posledic pandemije

Vladimr Putin

Na 75. zasedanju Generalne skupščine ZN je ruski predsednik Vladimir Putin včeraj opozoril na uspeh ruskega cepiva proti novemu koronavirusu in ga ponudil svetu kot varnega in učinkovitega. Zavzel se je tudi za to, da pet stalnih članic Varnostnega sveta ZN ohrani pravico do veta.

Putin je poudaril, da je Rusija razvila prvo cepivo proti novemu koronavirusu Sputnik V in ga ponuja uslužbencem ZN po svetu, ki se želijo prostovoljno cepiti. Predlagal je tudi mednarodno spletno konferenco o razvoju cepiv proti covidu-19.

"Povsem smo odprti za partnerske odnose in smo pripravljeni na sodelovanje. Predlagamo spletno konferenco na visoki ravni za vse države, ki jih zanima sodelovanje pri razvoju cepiv proti koronavirusu," je dejal Putin.

Putin se je zavzel tudi za zavezujoč mednarodni sporazum med vsemi vesoljskimi silami, ki bi prepovedal nameščanje orožja v vesolju, ter za celoviti strateški dialog med silami glede vseh dejavnikov, ki vplivajo na globalno strateško stabilnost.

Pandemijo novega koronavirusa je izkoristil za poziv k odpravi vseh trgovinskih sankcij, ker bo to po njegovem pomagalo pri odpravljanju gospodarskih posledic pandemije. EU in ZDA so proti Rusiji uvedle sankcije zaradi okupacije ukrajinskega ozemlja.

V ZN se že dolga leta vrstijo pozivi k reformi Varnostnega sveta ZN in tudi odpravo pravice do veta na odločitve najpomembnejšega organa ZN. Putin je načeloma podprl reforme Varnostnega sveta s širitvijo na več kot le 15 članic, vendar pa je vztrajal, da morajo jedrske sile, ki so zmagovalke druge svetovne vojne, ohraniti pravico do veta.

Putin trdi, da pravica do veta ostaja temelj globalnega vladanja, ker odraža dejansko vojaško in politično ravnotežje v svetu. Prav tako je veto ključni instrument proti enostranskim ukrepom, ki lahko pripeljejo v spopade med velikimi silami. Veto države sili v iskanje kompromisov in preprečuje rešitve, ki bi bile za eno ali drugo stran popolnoma nesprejemljive.

Rusija je doslej veto s pridom izkoriščala med drugim za zaščito režima predsednika Bašarja Asada v Siriji, ZDA pa za obrambo interesov Izraela.