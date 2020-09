Okužba na OKS: četverica v karanteni, ministrica v samoizolaciji

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) okužba z novim koronavirusom, a brez povezave s ponedeljkovo gala večerjo, na kateri ministrica Simona Kustec ni nosila maske, poudarjajo

Ministrica za šolstvo Simona Kustec se je odločila za samoizolacijo

© Borut Krajnc

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so se soočili s prvo okužbo s koronavirusom. Novico Mihe Orešnika, člana ekipe oddaje Svet na Kanalu A, ki jo je objavil na tviterju, je za STA potrdil tudi tiskovni predstavnik OKS Brane Dmitrović in povedal, da je okuženi in trojica njegovih sodelavcev že v karanteni.

Zapis novinarja Mihe Orešnika na Twitterju

© Twitter

"Novico smo izvedeli v torek zvečer in za četverico takoj odredili karanteno. Tudi ostali sodelavci bomo v naslednjih dneh preventivno delali od doma," je še dejal Dmitrovič.

Ob tem je izpostavil, da četverica nima nikakršne povezave s ponedeljkovim gala večerom v Ljubljani. "Vem, da se bodo iskale povezave s ponedeljkovim dogodkom. Izrecno bi zato rad poudaril, da gre za sodelavce, ki s tem dogodkom nimajo nič in da z njimi res nihče, ki je bil v ponedeljek v Unionu, v zadnjih dneh ni imel nobenega stika," je še dejal Dmitrovič.

Zaradi udeležbe na gala večeru pa se je preventivno za samoizolacijo odločila tudi ministrica za šolstvo in šport Simona Kustec, ki bo v četrtek opravila test na virus.