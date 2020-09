Gostje, ki bodo ob 22.30 še v lokalih, bodo morali obisk zaključiti najkasneje v 30 minutah

Vlada nekoliko omilila ukrepe glede gostinskih lokalov

Pol ure časa bodo imeli gostje na voljo, da zapustijo lokale, v katerih strežejo "le preproste jedi, pijače in napitke", kot so kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice ali bari

© pxhere.com

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je v sredo zvečer spremenila odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov. Odslej bo tako gostinsko dejavnost po 22.30 možno opravljati v primerih sobne strežba ter za osebni prevzem jedi in pijač. Gostje, ki bodo ob 22.30 še v lokalih, pa bodo morali obisk zaključiti najkasneje v 30 oziroma 60 minutah.

Pol ure časa bodo imeli gostje na voljo, da zapustijo lokale, v katerih strežejo "le preproste jedi, pijače in napitke", kot so kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice ali bari, do dodatne ure pa bodo imeli čas, da zapustijo gostinske obrate, v katerih strežejo tudi zahtevnejše jedi, kot so restavracije, gostilne ali kmetije, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je sicer dovoljeno le od 6. ure pa do 22.30.

Ta časovna omejitev pa se ne nanaša na dejavnosti same priprave in dostave jedi in pijač, dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma v druge oblike nastanitvenih enot, kot so npr. apartmaji. Prav tako se te omejitve ne nanašajo na osebni prevzem jedi in pijač, pojasnjujejo na Ukomu.

Nespremenjen pa ostaja člen omenjenega odloka, ki določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti.

Spremenjeni odlok je začel veljati z današnjim dnem, so še sporočili iz Ukoma.