Vlada povečala dovoljeno število zaposlenih v državni upravi

Vladne službe, odgovorne predsedniku vlade, bodo lahko zaposlile osem oseb, vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju vlade, pa enajst

Premier Janez Janša v krogu svojih strankarskih podpornikov

© Borut Krajnc

Vlada je na sredini seji soglašala, da se dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave za leti 2020 in 2021 poveča, še posebej zaradi črpanja evropskih sredstev in predsedovanja Slovenije Svetu EU. Tako bodo vladne službe, odgovorne predsedniku vlade, lahko zaposlile osem oseb, so sporočili po seji.

Vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju vlade, bodo lahko zaposlile 11 oseb. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo lahko zaposlil eno osebo, služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa šest.

Ministrstvo za okolje in prostor bo lahko zaposlilo dodatnih 21 oseb, ministrstvo za zdravje pa 15. Ministrstvi za gospodarstvo in infrastrukturo bosta lahko dobili 11 novih zaposlenih, po 10 oseb pa na ministrstvu za delo ter na ministrstvu za izobraževanje.

Ministrstvi za zunanje zadeve in za javno upravo bosta lahko zaposlili devet oseb, ministrstva za finance, pravosodje, kmetijstvo in obrambo pa po sedem dodatnih zaposlenih. Ministrstvo za kulturo bo lahko zaposlilo dve osebi, notranje ministrstvo pa eno osebo, dodatne štiri zaposlene bo lahko dobila tudi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Največ 20 oseb pa se bo prihodnje leto lahko zaposlilo na stalnem predstavništvu v Bruslju pod okriljem ministrstva za zunanje zadeve.

Ministrstva, pri katerih je prišlo do povečane realizacije kadrovskega načrta, morajo število zaposlenih uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom najpozneje do konca leta 2021.

V okviru dovoljenega števila zaposlitev za posamezni organ državne uprave je določena tudi kvota, namenjena izključno zaposlitvam pripravnikov. Vlada je ob tem naložila predstojnikom organov državne uprave, naj se med seboj dogovorijo o možnosti prenosa kvot za zaposlitev pripravnikov, če jih v svojem organu ne potrebujejo.

Vlada je določila tudi, da če organ preseže število zaposlenih, določenih s skupnim kadrovskim načrtom, zaradi zaposlitve pripravnika v letu 2020, ki se mu pripravniška doba izteče v letu 2021, se ta zaposlitev ne šteje kot preseganje kadrovskega načrta za leto 2020.

Če bosta policija ali uprava za izvrševanje kazenskih sankcij presegli dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve kandidata za policista ali kandidata za pravosodnega policista, morata število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do konca leta 2023, izhaja iz odločitve vlade.

Določili so tudi minimalne kvote za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev. Na finančni upravi je predvidena zaposlitev 15 športnikov oz. trenerjev, na policiji 30 in v vojski 67.

Vlada pa je ob tem ministrstvom naložila, naj posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev.