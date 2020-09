Liberalizacija cen bencina – milijoni iz denarnic potrošnikov v žepe naftnih družb in njihovih delničarjev

Država ne bo več omejevala marže na pogonska goriva – edina posledica bo zvišanje cen in dobičkov naftnih trgovcev

© Pixabay

Vlada je na današnji seji odločila, da državna regulacija cen pogonskih goriv ni več potrebna. Če so bile do zdaj marže pri bencinskem in dizelskem gorivu navzgor omejene z vladno uredbo, si bodo marže po novem določali kar trgovci sami. Edina posledica bo dvig cen goriv za potrošnike.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek si za liberalizacijo trga z naftnimi derivati prizadeva že vse od vlade Mira Cerarja. Prvi predlog v tej smeri je predstavil že jeseni leta 2015. Argumenti v prid liberalizaciji so ves čas enaki, češ da je državna regulacija cen preživeta praksa, ki omejuje konkurenco in ovira vstop večih ponudnikov na slovenski trg.

Resnica je seveda drugačna. Na področju pogonskih goriv imamo v Sloveniji oligopol – dve družbi, Petrol in OMV, obvladujeta skoraj 90 odstotkov bencinskih servisov. Vse najboljše lokacije so že zasedene, prostor za nove ponudnike je zelo omejen. To v današnjem sporočilu za javnost priznava tudi vlada, ki pričakuje prihod novih ponudnikov goriva "predvsem na parkirnih površinah trgovskih centrov".

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek si za liberalizacijo trga z naftnimi derivati prizadeva že vse od vlade Mira Cerarja.

Počivalšku je sicer že pred nekaj leti uspelo izsiliti liberalizacijo cen na 60 bencinskih servisih ob avtocestah, popolne sprostitve cen na preostalih 460 črpalkah pa mu predvsem zaradi nasprotovanja finančnega ministrstva, kjer so bili zaskrbljeni zaradi morebitnega upada prihodkov od trošarin, ni uspelo doseči.

Pomembno je poudariti, da je vlada do zdaj z uredbo zgolj določala najvišjo maržo. Ponudnikom ni prav nihče preprečeval, da bi z znižano maržo ponujali gorivo po nižjih cenah od konkurentov. Zdaj se bomo znašli v situaciji, ko bodo tako imenovani diskontni ponudniki gorivo verjetno prodajali z maržami, kakršne so do zdaj veljajo po celotni državi, največji trgovci pa bodo lahko zaračunavali višje cene. To je v svojem poročilu o stanju na trgu pogonskih goriv leta 2017 ugotovila tudi Agencija za varstvo konkurence. »Sprostitev cen bi vodila v njihov dvig, še posebej na območjih, kjer je gostota bencinskih servisov manjša, pri čemer to velja tako za območje avtocestnega križa kot za notranjost države.«

Liberalizacija cen pogonskih goriv bo povečala stroške za potrošnike in povečala dobičke naftnih družb. Vlada, ki se v zadnjih mesecih hvalila s tem, da je regulirane cene pogonskih goriv vzdrževala pri ceni evro za liter, je zdaj prižgala zeleno luč za nenadzorovan dvig cen.

Namesto državne regulacije bomo določanje cen prepustili oligopolu dveh naftnih družb. Okoljski minister Andrej Vizjak, ki vse od spomladi kopiči delnice Petrola, si lahko mane roke.

Več o učinkih liberalizacije si lahko preberete v članku iz leta 2017 (Ideologija proti realnosti).