Postaja ZOO štirideset let kasneje

Uporabniki drog se starajo, nihče pa ne ve točno, kam jih namestiti in kako ravnati z njimi, ko ostarijo

Kultni film Mi, otroci s postaje ZOO iz leta 1981

© Profimedia

Ljubljanska Cukrarna počasi dobiva novo podobo. Kjer so še pred nekaj leti na plesnivih razpadajočih tleh po kotih ob zasilnih ležiščih ležale injekcijske igle, danes polagajo svež beton. V zraku je vonj po novem, dan, ko bo stavba oživela v novi vlogi, ni več daleč. A kam so šli ljudje, ki so prej dobesedno živeli v teh prostorih? Varnih sob za narkomane v Ljubljani ni, ni niti nobenega drugega zatočišča zanje. Dovolj je stopiti na drugo stran. Prozorne brizgalke pri enem od temeljev Fabianijevega mostu ležijo kar vsevprek. Za večino »nevidni« uporabniki opiatov ves čas živijo med nami, že tako dolgo, da so nekateri med njimi že ostareli.