Izbris opomina na norost?

Zakaj želi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prodati grad Cmurek na Tratah, neuradno avstrijskemu kupcu?

Grad Cmurek je opomin, kako smo desetletja ravnali z ranljivimi. S prodajo bi bila njegova prihodnost negotova.

© Branimir Ritonja

V gradu Cmurek na Tratah v obmejni občini Šentilj, ki sodi med najstarejše in največje gradove v Sloveniji, je od leta 1956 deloval Zavod za duševno in živčno bolne. Leta 2004 ga je država zaprla zaradi spoznanja, da takšne ustanove niso primerne za bivanje. »To je bil prvi primer razpustitve velike ustanove v Sloveniji,« pravi dr. Sonja Bezjak, direktorica zavoda Muzej norosti Trate, katerega prostovoljci so prostore nekdanjega zavoda preuredili v muzej, kraj opominjanja na neprijetno dediščino. A zdaj želi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti grad prodati, neuradno avstrijskemu kupcu.