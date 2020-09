Plenjenje Petrola

Kako je Darij Južna, eden najbogatejših Slovencev, prišel do Petrola?

Petrolova stolpnica na Dunajski cesti v Ljubljani

© Borut Peterlin

Okoljski minister Andrej Vizjak se ni zmogel upreti skušnjavi: Vlada je na včerajšnji seji sklenila sprostiti cene bencina in nafte izven avtocest, kar bo skoraj gotovo to vodilo do podražitve cen bencina in s tem posledično do višjih dobičkov naftnih družb.

Po poročanju portala Necenzurirano.si pa je Vizjak pred tem kupil za več kot 415 delnic Petrola, katerih vrednost se je zgolj danes povečala za 11 tisoč evrov. V zadnjih tednih je delnice Petrola sicer kupoval tudi njegov prijatelj, nekoč sošolec, Dari Južna, sicer eden največjih zasebnih lastnikov Petrola.

Darij Južna je sicer imel vedno srečo, ko je bil Vizjak gospodarski minister. Ko je leta 2008 Janševa prva vlada želela Petrol dolgoročno pridobiti pod svoj vpliv z uvedbo enotirne uprave, je to idejo zasnoval prav Dari Južna. O tem smo pisali tukaj (Politični prevzem Petrola). Južna je sicer kasneje odigral tudi kriminalno vlogo pri kopanju bančne luknje. O tem smo pisali tukaj (Veliki rop).

Kako je sicer Južna, eden najbogatejših Slovencev, prišel do Petrola? Svojo pot je začel kot pidovski baron s preprodajo vrednostnih papirjev v uvodnem delu slovenske privatizacije. Tako je Južna s podjetjem Perspektiva postal lastnik družbe za upravljanje, ki se danes imenuje Vizija holding in Vizija holding ena, ter posledično cele vrste drugih podjetij, ki jih je prevzel kasneje. Najpomembnejše med njimi je novomeško gradbeno podjetje CGP, ki je doživelo razcvet v času prve vlade Janeza Janše, v času pospešene gradnje avtocest na kredit. Južna je tedaj postal tudi pomemben, skoraj desetodstotni lastnik Petrola.