»Andrej, veš, zapreti moraš TEŠ!«

Mladi za podnebno pravičnost nasprotujejo osnutku predloga podnebne strategije

Minister Vizjak med protestno akcijo na uradni predstavitvi Dolgoročne podnebne strategije

© Sara Štiglic

Prejšnji petek je skupina Mladih za podnebno pravičnost na Gospodarskem razstavišču prekinila predstavitev osnutka podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Govor Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor, je skupina mladih prekinila, opremljena z velikim napisom »Strategija za podnebni zlom«. Drugi plakat je prikazoval Vizjaka, ki ima hudičevske rogove in iz ust bruha zelene bankovce. Mladi so ob prihodu na melodijo pesmi Marko skače najprej zapeli njeno priredbo: »Vizjak sanja, Vizjak sanja o črnih elektrarnah.« In: »Brez premoga in brez nafte do zelenih virov.«