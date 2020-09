Protest mladih podnebnih aktivistov

Danes ob 11.30 na Prešernovem trgu

Mladi so svoje zahteve razdelili na deset sklopov: spoštovanje vseh človekovih pravic, šolska reforma, vulgarnost v politiki in na Twitterju, svoboda in delovanje medijev, rasizem in nacionalizem, kultura, zdravstvena reforma, razvojna naravnanost okoljske politike, pregon korupcije ter razpust oziroma odstop trenutne vlade

© Luka Dakskobler

Pod okriljem pobude Petki za prihodnost mladi podnebni aktivisti danes po vsem svetu znova pripravljajo množične proteste. Gre za prvo takšno akcijo od izbruha pandemije novega koronavirusa. Proteste v središču Ljubljane napovedujejo tudi slovenski Mladi za podnebno pravičnost.

Demonstracije se bodo danes odvile po vsem svetu, so na spletni strani zagotovili vodilni v gibanju Petki za prihodnost. Akcije bodo prilagojene epidemiološkim razmeram, a naj bi marsikje vendarle potekale na terenu in ne preko spleta, kot je veljalo zadnje mesece.

"Prihajajoči meseci in leta bodo ključni pri zagotavljanju varne poti do zvišanja globalne povprečne temperature za manj kot 1,5 stopinje Celzija," so pred protestom sporočili mladi. "Če želimo minimizirati tveganje sprožitve nepovratne verižne reakcije, ki je človeštvo ne bo moglo nadzorovati, moramo ukrepati sedaj."

V gibanju, ki ga je navdihnila Švedinja Greta Thunberg, so sicer zatrdili, da bodo udeležence protestov pozvali k spoštovanju vseh varnostnih ukrepov, povezanih s covidom-19. Kjer razmere akcije v živo ne dovoljujejo, pa bodo izvedli digitalne dogodke.

V Sloveniji bodo Mladi za podnebno pravičnost petek izkoristili za akcijo proti premogu. "Naša vlada pripravlja škodljive podnebne ukrepe - strategija za izstop iz premoga in dolgoročna podnebna strategija nas peljeta v podnebni zlom, pospešujeta betoniranje narave in povečujeta revščino. To so ukrepi proti delovnim ljudem in proti naravi," so zapisali pod pozivom k protestu na spletnem družbenem omrežju Facebook.

Med drugim zahtevajo zasledovanje planirane odrasti, znižanje toplogrednih plinov za vsaj 60 odstotkov in pravično opustitev premoga najkasneje do leta 2030 ter konec pravnih postopkov prevlade domnevno javnega interesa energetskega lobija nad javnim interesom ljudi po ohranjeni naravi.

