80. obletnica rojstva Johna Lennona

Sean Lennon, sin Johna Lennona, ob očetovem jubileju pripravlja dvodelno radijsko oddajo na Radiu 2

John Lennon in Paul McCartney

Sean Lennon, sin Johna Lennona, ki bi 9. oktobra praznoval 80. rojstni dan, ob očetovem jubileju pripravlja dvodelno radijsko oddajo na Radiu 2, ki deluje pod okriljem BBC. V oddaji bo med drugim mogoče prisluhniti intervjuju, ki ga je Sean opravil s Paulom McCartneyjem, v katerem bo govora zlasti o odnosu med obema Beatloma, spregovorili pa bo tudi Seanov polbrat Julian in njegov boter Elton John, še piše BBC

McCartney je v pogovoru med drugim dejal, da na Lennona danes gleda kot njegov oboževalec. "Kakšno srečo sem imel, da sem srečal tega neznanega fantiča na avtobusu... in kako sva se oba ujela in dopolnjevala", je delček pogovora povzel BBC.

V oddaji bo McCartney zaigral prvo pesem z naslovom Just Fun, ki sta jo z Lennonom ustvarila skupaj.

Pogovor bo del posebne oddaje v dveh delih, ki jo Radio 2 pripravlja 3. in 4. oktobra ob Lennonovi obletnici. V oddaji bo McCartney zaigral prvo pesem z naslovom Just Fun, ki sta jo z Lennonom ustvarila skupaj. Skladba, katere delček se je sicer pojavil v dokumentarcu o Beatlih Let It Be, ni bila nikoli posneta. Kot je priznal McCartney, niti ni bila tako dobra, saj je bila del prvih skupnih poskusov.

John Lennon je pri 20 letih z McCartneyjem ustanovil skupino The Beatles, ki je zaznamovala 60. leta prejšnjega stoletja in prodala več kot milijardo plošč po svetu. Po razpadu skupine je nadaljeval samostojno kariero in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine. V New Yorku ga je 8. decembra 1980 ustrelil Mark David Chapman.

