Pandemija poglablja neenakost

Pri dostopu najranljivejših do osnovnih življenjskih storitev

© Unicef Slovenija

V zadnjih desetih letih je bil dosežen izjemen napredek pri izboljšanju zdravja žensk, otrok in mladostnikov po svetu, ki pa ga ogrožajo pandemija covida-19, konflikti in podnebna kriza, v zadnjem poročilu opozarjajo Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za prebivalstvo.

Umrljivost otrok, mlajših od pet let je leta 2019 dosegla rekordno nizko raven, v zadnjem desetletju pa je bila cepljena več kot milijarda otrok. Globalna pokritost s cepljenjem, prisotnost babic ob porodu in dostop do pitne vode je dosegel več kot 80 odstotkov, so sporočili iz Unicefa.

Umrljivost mater se je od leta 2000 zmanjšala za 35 odstotkov. V zadnjem desetletju je bilo preprečenih tudi 25 milijonov otroških porok.

Že pred pandemijo novega koronavirusa je vsakih šest sekund na svetu umrl otrok, mlajši od pet let, je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. Milijoni otrok, ki živijo na konfliktnih območjih in v nestabilnih okoljih, se v času pandemije srečujejo s še večjimi težavami.

Pandemija zlasti poglablja neenakost pri dostopu najranljivejših do osnovnih življenjskih storitev - motnje v ključnih zdravstvenih storitvah imajo najbolj uničujoč vpliv na najbolj ranljive ženske in otroke. Na vrhuncu pandemije so bile šole zaprte v 192 državah, kar je prizadelo učni proces 1,6 milijarde učencev. Povečalo se je nasilje v družini in zloraba deklet ter žensk, naraščata pa tudi revščina in podhranjenost, opozarja Unicef.

Unicef opozarja, da je leta 2019 zaradi vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, umrlo 5,2 milijona otrok, mlajših od pet let, in milijon mladostnikov. Vsakih 13 sekund je umrl novorojenček. Vsako uro 33 žensk ni preživelo poroda in 33.000 deklic je bilo vsak dan prisiljenih v poroke, običajno z veliko starejšimi moškimi.

Brez okrepljenih prizadevanj v boju proti umrljivosti otrok zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti, bi lahko med leti 2020 in 2030 umrlo 48 milijonov otrok, mlajših od pet let, skoraj polovica teh smrti bo med novorojenčki, opozarja Unicef.