Kdor ne ve, ne more razumeti, kdor ne zna, ne more rešiti, in kdor laže, tudi krade

20 let vidnosti: govor na 20. ljubljanski Paradi ponosa

Barbara Rajgelj med govorom na 20. Paradi ponosa v Ljubljani

© Facebook

Pred slabima dvema letoma, ko je bil na oblasti še Marjan Šarec, sem v intervjuju za Mladino opozorila, da se Slovenija zdi leva oaza med desnimi sosedami, bolj zato, ker je največja opozicijska stranka hkrati tudi najbolj skrajno desna, nacionalistična, celo rasistična. Danes ta ista stranka vodi vlado, vodi državo, odloča o ukrepih, s katerimi se rešujejo, uničujejo in končujejo življenja.

Državne institucije so obglavljene, opozicijske stranke brez skupnega načrta, univerza s fizično in socialno distanco varuje zlasti svoj ugled in privilegije. Tako kot velikokrat doslej se bomo morali zanesti nase: na medsebojne vezi, na znanje, na grajenje skupnosti in nenazadnje na vztrajnost naših teles.

Po več kot 30. letih organiziranega LGBTIQ+ gibanja, 20. letih parad ponosa imamo pravice, a hkrati oblast vulgarnežev, ignorantov, provokatorjev in tatov. Državne institucije so obglavljene, opozicijske stranke brez skupnega načrta, univerza s fizično in socialno distanco varuje zlasti svoj ugled in privilegije. Tako kot velikokrat doslej se bomo morali zanesti nase: na medsebojne vezi, na znanje, na grajenje skupnosti in nenazadnje na vztrajnost naših teles. Morda komu od nas ni treba več stati zase, ker kot pravi geslo letošnje koroške parade ponosa: obstajamo, nekateri obstajamo že dolgo, številni dlje kot ta država. Moramo pa delovati naprej za druge: za prebivalce Anhovega, Mežiške doline, Celjske kotline in drugih degradiranih okolij, kjer država ljudem ne zagotavlja pravice do zdravega življenjskega okolja, za migrante brez dokumentov, za delavce brez dostojnega dela, za stare z nizkimi pokojninami in nenazadnje za mlade geje, lezbijke, trans in druge queer osebe, ki se jim starši zaradi pritiskov konservativnega okolja odrečejo in nimajo kam. Zlasti pa se ne smemo pustiti prepričati, da je vulgarnost drugo ime za neposrednost, kraja za iznajdljivost in sodelovanje s skrajno desnico za manjše zlo. Za prostaštvom, nevednostjo in provokacijo ni ničesar ali vsaj nič dobrega: kdor ne ve, ne more razumeti, kdor ne zna, ne more rešiti, in kdor laže, tudi krade.

Ob 20. obletnici ljubljanske parade ponosa hvala vsem, ki ste prispevali k vidnosti LGBTIQ+ skupnosti. Vsem, ki danes hodite prvič, pogumno naprej! Sila ljudi, ki vztrajno hodijo in zahtevajo enakost, je neustavljiva.