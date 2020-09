V EU ni prostora za območja brez pravic skupnosti LGBTI

50 veleposlanikov Poljsko pozvalo k spoštovanju pravic pripadnikov skupnosti LGBTI

© peakpx.com

Veleposlaniki 50 držav in mednarodnih organizacij na Poljskem, med njimi tudi Slovenije, so v odprtem pismu, objavljenem v nedeljo, pozvali k spoštovanju pravic pripadnikov skupnosti LGBTI. Človekove pravice so univerzalne, veljajo tudi za pripadnike LGBTI skupnosti, kar bi morali podpirati vsi, so med drugim zapisali.

Čeprav zaradi epidemioloških okoliščin v Varšavi in v drugih mestih na Poljskem letos ni bilo parade ponosa na predviden datum, "izražamo podporo prizadevanjem za ozaveščanje javnosti o vprašanjih, ki zadevajo lezbično, gejevsko, biseksualno, transspolno in interspolno (LGBTI) skupnost ter druge skupnosti na Poljskem, ki se soočajo s podobnimi izzivi", so zapisali v pismu, ki so ga med drugim podpisali veleposlaniki večine članic EU, ZDA, Kanade, Izraela, Indije in Japonske.

Med drugim so zapisali, da potrjujejo dostojanstvo vsakega posameznika, ko je izraženo v splošni deklaraciji o človekovih pravicah.

Spoštovanje temeljnih pravic, ki so vključene tudi v zaveze OVSE ter obveznosti in standarde Sveta Evrope in Evropske unije, obvezuje vlade, da zaščitijo vse državljane pred nasiljem in diskriminacijo ter zagotovijo, da imajo enake priložnosti, so med drugim zapisali zapisali v odprtem pismu, katerega dele je na Twitterju objavilo tudi slovensko veleposlaništvo na Poljskem.

"V ta namen in zlasti za zaščito skupnosti, ki potrebujejo zaščito pred besednimi napadi in fizičnimi zlorabami ter sovražnim govorom, moramo skupaj sodelovati v okolju nediskriminacije, strpnosti in vzajemnega sprejemanja. To vključuje zlasti sektorje, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialne zadeve, državljanstvo, javne službe in javni dokumenti," so zapisali.

Na Poljskem, kjer vladajoča desna stranka Zakon in pravičnost (PiS) nasprotuje porokam med istospolnimi partnerji in se med drugim bori proti temu, kar imenuje "ideologija LGBT", so v številnih občinah razglasili "območja brez LGBTI".

Kampanja za pravice LGBTI je po njihovem enakovredna napadu na družinske vrednote. Hkrati se izraz "LGBT ideologija" nanaša na širši nabor družbenih vprašanj, kot je podpora splavu ali spreminjanje tradicionalnih vlog v družini.

Na nespoštovanje neodvisnosti pravosodja in pravic LGBTI je v resoluciji sredi septembra opozoril tudi Evropski parlament. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v letnem govoru v Evropskem parlamentu opozorila, da so območja brez pravic skupnosti LGBTI območja brez humanosti in da zanje ni prostora v EU.