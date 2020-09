Slovenski srednješolec osvojil zlato medaljo na mednarodni matematični olimpijadi

Zaključna prireditev s podelitvijo medalj bo s prenosom prek spleta potekala danes

© Wikimedia Commons

Slovenski srednješolci so bili zelo uspešni na letošnji 61. mednarodni matematični olimpijadi, ki je zaradi pandemije potekala na daljavo. Dijak I. gimnazije v Celju Luka Horjak je za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na matematičnih olimpijadah, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Horjak je med 616 tekmovalci osvojil 22. mesto, kar je po pojasnilih Gregorja Dolinarja iz društva izjemen uspeh, sploh za tako majhno državo, kot je Slovenija.

Tudi zato je Horjakov uspeh še toliko pomembnejši, je prepričan Dolinar. Njegov uspeh sta dopolnila Lovro Drofenik, prav tako s I. gimnazije v Celju, ki je osvojil srebrno medaljo, in Job Petrovčič z Gimnazije Vič z bronasto medaljo. Preostali člani ekipe Tevž Lotrič, Jan Genc in Jaka Vrhovnik so prejeli pohvalo.

Skupno je slovenska ekipa osvojila največ točk doslej in se uvrstila na 40. mesto med 105 državami. Zmaga je pripadla Kitajski, drugo mesto Rusiji, tretje pa Združenim državam Amerike.

Tekmovanje je zaradi pandemije letos potekalo na daljavo. Tekmovalci so pod nadzorom mednarodnih opazovalcev 21. in 22. septembra reševali naloge v svojih državah. Slovensko ekipo sta spremljala Gregor Dolinar in Jakob Jurij Snoj iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Olimpijade v znanju potekajo vsako leto, matematična je najstarejša in najbolj prestižna, na njej sodeluje okoli 100 držav, je še pojasnil Dolinar. Vsako leto na omenjeni olimpijadi sodeluje tudi slovenska ekipa s šestimi tekmovalci.