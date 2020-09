Banke imajo od pranja denarja ekonomsko korist

Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos

Drago Kos

© Borut Krajnc

Mednarodni preiskovalni novinarski projekt FinCEN Files je razkril luknjičavost svetovnega sistema preprečevanja pranja denarja, ki mednarodnim bankam omogoča ustvarjanje dobička iz kanaliziranja denarja sumljivega izvora skozi globalni finančni sistem.

Kot so v ponedeljek razkrili na Oštru, se je v svežnju zaupnih bančnih poročil, ki popisujejo pretok denarja sumljivega izvora skozi ameriški finančni sistem, znašlo tudi skoraj 50 milijonov dolarjev, ki so se v petih letih do 2016. pretakali skozi osebne račune ustanovitelja propadle finančne skupine Aktiva Darka Horvata in z njim povezanih podjetij.

Na ugotovitve novinarjev, da banke neovirano obdelujejo na tisoče transakcij sumljivega izvora, o njih pa regulatorjem poročajo šele več let kasneje, se je že odzvalo več politikov, regulatorjev in civilnodružbenih organizacij v Evropi, ZDA in Afriki.

Drago Kos, vodja delovne skupine za problem podkupovanja v mednarodnem poslovanju pri organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), je prepričan, da so se banke domnevno spornih nakazil morale zavedati, že preden so o njih poročale ameriškemu uradu Fincen. »Če bi šlo za malenkosti, bi lahko rekli, da se banke tega niso zavedale, vendar tu gre za tako velike zneske in tako dolgo trajajoče posle, da je to izključeno,« je dejal za Oštro.

»Banke imajo od takšnih transakcij ekonomsko korist,« je poudaril Kos. »O njih poročajo šele po tem, ko so zaključene in ko so se banke okoristile – ne zato, ker ne bi prej vedele, ampak ker imajo od tega korist.«

»Banke imajo od takšnih transakcij ekonomsko korist. O njih poročajo šele po tem, ko so zaključene in ko so se banke okoristile – ne zato, ker ne bi prej vedele, ampak ker imajo od tega korist.«



Drago Kos

Kako so se na izsledke projekta FinCEN Files odzvali na komisiji za preprečevanje korupcije ter kaj o izmikanju Darka Horvata zaslišanju pred državnozborsko komisijo, ki je ugotavljala odgovornost za drugo sanacijo slovenskih bank, menijo člani komisije, preberite na neprofitnem mediju Oštro.si.