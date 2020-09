Število izmenjav v prihajajočem študijskem letu občutno manjše

Lani se je za izmenjavo v prvem semestru odločilo 1137 študentov, letos pa zgolj 396

Covid-19 je posegel tudi v izvedbo programov Erasmus+. Na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ocenjujejo, da bo število letošnjih izmenjav približno za polovico manjše kot prejšnja leta. Mnogi študenti namreč izmenjave odpovedujejo ali jih načrtujejo prihodnje študijsko leto.

Še slabše kažejo trenutni podatki CMEPIUS za izmenjave v zimskem semestru. Lani se je za izmenjavo v prvem semestru namreč odločilo 1137 študentov, letos pa skoraj dve tretjini manj, in sicer 396. Povečano število odpovedi načrtovanih izmenjav s strani študentov opažajo tudi na ljubljanski univerzi.

Študenti, ki so se odločili, da bodo v programu Erasmus+ sodelovali, a bodo pri tem ostali v Sloveniji, po navedbah univerze in CMEPIUS ne bodo upravičeni do finančne podpore. Do štipendije bodo upravičeni zgolj tisti, ki bodo dejansko odpotovali v tujino, četudi bodo študij v državi partnerske institucije izvajali na daljavo. Do štipendije bodo upravičeni tudi v času obvezne karantene, v primeru, da bi bila ta potrebna.

Študenti lahko v okviru izmenjav obiščejo vse države EU, Norveško, Lihtenštajn, Islandijo, Turčijo, Severno Makedonijo in Srbijo, ob čemer morajo upoštevati vse omejitve vstopa, ki jih države same določijo.

Ob tem so na CMEPIUS zagotovili, da bodo vsa sredstva, ki bodo ostala neporabljena zaradi upada števila mobilnosti, preko njih in Nacionalne agencije programa Erasmus+ vrnili Evropski komisiji.

Tovrstne omejitve za tuje študente veljajo tudi pri nas. Za vse študente, ki k nam vstopajo iz epidemiološko nevarnih držav ali imajo tam stalno ali začasno prebivališče, je odrejena desetdnevna karantena.

Na spletni strani ljubljanske univerze so zapisali, da za vse tuje študente, ki bodo obiskali Slovenijo, predpisane nastanitve za karanteno ni. Ob tem opozarjajo, da karantene ni možno prestati v študentskih domovih.

Tujim študentom tako predlagajo zasebne nastanitvene možnosti, na primer v M hotelu ali preko platforme Airbnb. Na spletni strani so navedli tudi spletne povezave do skupin na Facebooku, ki ponujajo oddajo stanovanj.

Ob tem na univerzi še priporočajo, da si študenti zagotovijo svojo sobo - v primeru, da bi v sobi zbolel še nekdo drug, se karantena namreč avtomatsko podaljša za nadaljnjih deset dni.

Ljubljanska univerza je poročila, da so se tudi mnoge institucije v Sloveniji odločile, da izmenjav v prvem semestru letošnjega študijskega leta sploh ne bodo izvajale. Na univerzi sicer trenutno pričakujejo okoli 600 tujih študentov, kar je občutno manj kot pretekla leta, ko se je izobraževalo okoli 2100 tujih študentov.

Tako univerza kot CMEPIUS študentom, ki so se letos odločili za izmenjavo, svetujeta, naj skrbno sledijo informacijam, ki jih objavljajo institucije gostiteljice in naše univerze.

Pri CMEPIUS še poudarjajo, da je prav tako nujno, da so študenti ob odhodu seznanjeni, kam se morajo obrniti v primeru zaostrovanja ukrepov, koga morajo ob tem obvestiti in kakšni so nadaljnji koraki.