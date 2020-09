Hojs ne izključuje možnosti ponovne razglasitve epidemije

Minister za notranje zadeve je napovedal nove vladne ukrepe za zamejitev koronavirusa

Aleš Hojs med današnjo tiskovno konferenco

Potnikom, ki prihajajo iz države z oranžnega ali rdečega seznama ob predložitvi negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom ne bo treba v karanteno, je spremembe vladnega odloka o prehajanju meje povzel minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Napovedal je nove ukrepe vlade za zamejitev virusa, ne izključuje niti možnosti ponovne razglasitve epidemije.

Vlada je odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije spremenila v soboto. Kot je na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 pojasnil Hojs, so pri pripravi odloka skušali slediti priporočilom Evropske komisije z začetka septembra. Ključno je, da se ne ponovi marčna oz. aprilska situacija, ko je vsaka država meje odpirala oz. zapirala po svoje, pojasnil.

Slovenska vlada je priporočilom sledila pri razvrščanju države na zeleni, rdeč in oranžni (prej slovenski rumeni) seznam. Za razvrščanje držav na sivi seznam pa se Slovenija za zdaj še ni odločila. Po besedah ministra gre sicer za države, za katere ni na voljo zadostnih podatkov glede testiranj, da bi jih lahko verodostojno uvrstili na katero listo.

Evropska komisija je, kot je dejal Hojs, tudi precej dvignila mejne vrednosti potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh za razvrščanje držav: za zelene države do 25, za oranžne med 25 in 50 in za kritične nad 50 potrjenih okužb. Na seznamu zelenih držav tako ostajajo le še Ciper, Finska, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Poljska, Avstralija, Južna Koreja, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko vstopijo brez omejitev in karantene. To velja tudi za osebe, ki so v tej državi prebivale neprekinjeno najmanj 14 dni pred prihodom v Slovenijo in lahko to dokažejo z ustreznimi dokazili.

"Uvajamo tudi možnost, da oseba, ki ji je bila na meji odrejena karantena, v času izvajanja karantene opravi test in v primeru negativnega testa se mu karantenska doba prekine."



Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

Med ključnimi spremembami vladnega odloka glede prehajanja slovenske meje je možnost vstopa v državo brez odrejene karantene. Za tujce, ki prihajajo v Slovenijo z oranžnih območij in vse, ki prihajajo z rdečih, še vedno velja 10-dnevna karantena, razen, če predložijo negativni test na prisotnost novega koronavirusa, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, je poudaril Hojs. V prihodnje bodo morda na seznam pristojnih laboratorijev ponovno vključili tiste iz tretjih držav. Trenutno imajo namreč težave z Bosno in Hercegovino, saj da tam obstaja sivi ali črni trg, na katerem je mogoče dobiti lažni negativni izvid.

Vstop v državo brez karantene in negativnega testa pa je možen za tiste, ki v Slovenijo prihajajo iz sicer oranžno obarvane članice EU oziroma schengenskega območja. Med temi bodo s torkom tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, npr. Istrska in Primorsko-goranska županija.

"Uvajamo tudi možnost, da oseba, ki ji je bila na meji odrejena karantena, v času izvajanja karantene opravi test in v primeru negativnega testa se mu karantenska doba prekine," je pojasnil. Epidemiološko odrejene karantene zaradi rizičnega stika z negativno osebo z negativnim izvidom testa na okužbo s koronavirusa pa za zdaj še ni mogoče prekiniti, čeprav se po Hojsovih napovedih obetajo spremembe tudi na tem področju.

Povedal je še, da vlada za zajezitev širjenja novega koronavirusa že načrtuje nove ukrepe. Pristojni ministri in strokovna skupina se bodo sestali v torek ali sredo. Konkretnih ukrepov ni želel izpostavljati, je pa možno omejevanje obratovalnega časa lokalov, saj se bliža zimski čas, ko se bodo gostje z vrtov premaknili v notranjost lokalov, ter fitnesov in športnorekreacijskih centrov.

Ob poslabšanju epidemioloških razmer ni izključil niti ponovne razglasitve epidemije. A kot poudarja, želijo sledili priporočilom Evropske komisije, da se dodatno ne omejuje gibanja. Hkrati pa so prisluhnili tudi stroki, ki ugotavlja, da se okužbe v zadnjih tednih širijo predvsem znotraj države in ne z vnosom iz tujine.

