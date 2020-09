Orbana ogroža Vera Jourova

Madžarski premier Viktor Orban predsednico Evropske komisije poziva, naj odstavi VeroJourovo, podpredsednico komisije, komisarko za vrednote in preglednost

Viktor Orban, madžarski premier

© EPP / Flickr

Madžarski premier Viktor Orban je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu pozval, naj odstavi podpredsednico komisije, komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo.

Orban meni, da so njene izjave neprimerne in nesprejemljive ter kršijo načelo iskrenega sodelovanja, je danes tvitnil njegov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs.

Člani Evropske komisije so člani ekipe, ki bi morala biti varuh evropskih pogodb, ne pa politično pristranski v Evropi, ki je vse šibkejša zaradi delitev. Če se Vera Jourova ne more dvigniti nad to, mora odstopiti, je še zapisal Kovacs, ki je objavil tudi Orbanovo pismo von der Leynovi z datumom 28. september.

Madžarski premier v pismu med drugim izpostavlja izjavo Jourove, da na Madžarskem nastaja bolna demokracija. Evropske institucije sicer že več časa opozarjajo na nedemokratičen režim, ki se je na Madžarskem vzpostavil v času predsednikovanja Viktorja Orbana. Madžarska je tako v Evropi postala sinonim za avtoritarnost.

