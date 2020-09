Forbes: »Trump je milijarder, vendar milijarder po dolgovih«

Forbes poroča, da ima predsednik ZDA največ dolga zaradi stolpnice na 6. aveniji na Manhattnu in zaradi stolpnice v San Franciscu, ki jo ima v lasti skupaj s podjetjem Vornado

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Objava v New York Timesu, da je predsednik ZDA Donald Trump leta 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev dohodnine, je sprožila val drugih člankov o predsednikovem premoženju in zasenčila vse druge javne razprave v ZDA. Poslovna revija Forbes poroča, da Trump dolguje skupaj 1,13 milijarde dolarjev.

New York Times je objavil informacije o Trumpovi dohodnini, ki jih je ta s pomočjo odvetnikov doslej skrival pred javnostjo. Časopis prav tako napoveduje, da ima poleg tega, kar je bilo v tiskani izdaji objavljeno, v ponedeljek na voljo še veliko več materiala, ki ga je zbirala skupina novinarjev s pomočjo davčnih strokovnjakov več kot štiri leta. Ta material se bo zdaj objavljal naprej.

V Trumpove davke so se poglobili tudi drugi ameriški mediji in tako je ta tema jvsaj za zdaj povsem zasenčila boj za potrditev nove vrhovne sodnice ZDA, s katero je Trump upal, da bo lahko spremenil ankete, ki mu kažejo zaostanek za demokratskim predsedniškim kandidatom Josephom Bidnom pred volitvami 3. novembra.

New York Times je poročal, da je Trump trenutno v dolgu 421 milijonov dolarjev, revija Forbes pa vsoto napihne na več kot milijardo dolarjev. Trumpovo premoženje naj bi bilo glede na poročanje Forbesa vredno skupaj 2,5 milijarde dolarjev, vendar pa ima tudi za 3,66 milijarde dolga.

sLoM8DCiFPQ

Forbes poroča, da ima največ dolga zaradi stolpnice na 6. aveniji na Manhattnu in zaradi stolpnice v San Franciscu, ki jo ima v lasti skupaj s podjetjem Vornado. Obe zgradbi dolgujeta za 448 milijonov dolarjev.

Osrednja Trumpova stolpnica na 5. aveniji na Manhattnu mu sicer prinaša dobiček, vendar pa je pod hipoteko z glavnico 100 milijonov dolarjev, ki je Trump še ni načel.

Zgradba na Wall Streetu nedaleč od borze naj bi bila v dolgu za 139 milijonov dolarjev, stolp Trump Plaza na vzhodni strani Manhattna za 13 milijonov, Trumpov mednarodni hotel in stolp pri Centralnem parku za 6,5 milijona dolarjev, Trump Park Avenue pa za deset milijonov dolarjev.