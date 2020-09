Izdatki za slovensko vojsko se lani niso prepolovili, kot je dejala poslanka NSi

Proračun za generalštab slovenske vojske se je lani v primerjavi z letom 2018 povečal za skoraj 13 odstotkov

Minister za obrambo Matej Tonin in postroj slovenskih vojakov

© Slovenska vojska

»Izdatke za vojsko ste v preteklem letu prepolovili,« je na 18. nujni seji odbora za obrambo v državnem zboru dejala poslanka NSi Tadeja Šuštar. Sodelovala je v razpravi o predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Predlog zakona so poslanci na odboru z dvotretjinsko večino sicer podprli, o njem pa ponovno odločajo na današnji redni seji.

Iz poslanske skupine NSi so za Razkrinkavanje.si odgovorili, da se je poslanki Tadeji Šuštar na seji »žal zgodil lapsus, saj je imela namen reči, da so izdatke za vojsko prepolovili v preteklem desetletju« in ne preteklem letu. Kot izdatke za vojsko pa je poimenovala obrambne izdatke in ne letne finančne načrte generalštaba slovenske vojske.

Toda v zadnjem desetletju se niso prepolovili ne izdatki za slovensko vojsko ne za obrambo, kažejo podatki ministrstva. Letos so po predlogu rebalansa proračuna obrambni izdatki znašali 504,3 milijona evrov, kar je 13,5 odstotka manj kot leta 2010. Po letošnjem predlogu rebalansa proračuna je finančni načrt slovenske vojske znašal 399,1 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj kot leta 2010.

