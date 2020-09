120 milijonov hitrih testov za koronavirus

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) želi dati revnim državam na razpolago hitre teste za novi koronavirus

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) želi dati revnim državam na razpolago 120 milijonov hitrih testov za novi koronavirus, če bo lahko zbrala dovolj sredstev. Vrednost pomoči ocenjujejo na okoli 600 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Imamo dogovor, imamo semenski kapital in sedaj potrebujemo celotno vsoto sredstev, da kupimo te teste," je povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ti testi nudijo zanesljive rezultate v približno 15 do 30 minutah, namesto čez nekaj ur ali dni, po nižji ceni, z manj sofisticirano opremo," je dodal Tedros.

Po besedah prvega moža WHO bodo s hitrimi testi omogočili testiranje tudi na težko dostopnih območjih, kjer nimajo primernih laboratorijev ali primerno usposobljenih ljudi, ki bi izvajali testiranje po metodi verižne reakcije s polimerazo (PCR).

Hitri diagnostični testi (RTD), ki bi jih dostavili v 133 držav v prihodnje pol leta, sicer niso tako zanesljivi kot brisi po metodi PCR, ampak so precej hitrejši, cenejši in se jih lažje izvaja.

Globalni sklad za boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi, ki sodeluje pri programu WHO, bo dal na voljo 50 milijonov dolarjev. Izvršni direktor sklada Peter Sands je poudaril, da čeprav hitri testi niso tako zanesljivi, bodo pomagali revnejšim državam.

Bogatejše države opravijo 292 testov na dan na 100.000 ljudi, tiste v višjem srednjem razredu pa 77., države v nižjem srednjem razredu 66 testov na dan na 100.000 ljudi, revne pa le 14, je pojasnil Sands.

Hitri testi bi prav prišli predvsem v primerih, ko so pri nekom že potrdili okužbo z novim koronavirusom po metodi PCR, s hitrimi testi pa bi testirali njegove stike ali na območjih, kjer se okužba hitro širi.

Sands je še dodal, da bodo prvo pošiljko hitrih testov odposlali še ta teden. Proizvajata jih podjetji Abbot Laboratories in SD BioSensor.

Koronavirusna bolezen 19 je terjala že več kot milijon življenj, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri več kot 33 milijonih ljudeh.