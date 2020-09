Aleksandra Pivec ne bo odstopila

Veselje Aleksandre Pivec po zmagi na volilnem kongresu stranke DeSUS

© Borut Krajnc

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je premierju Janezu Janši na današnjem sestanku pojasnila, da ne namerava odstopiti. Premier bo zato po dogovoru s koalicijskimi partnerji predlagal njeno razrešitev, ki bo na dnevnem redu Državnega zbora (DZ) predvidoma prihodnji teden, je po sestanku koalicije povedal začasni zastopnik stranke DeSUS Tomaž Gantar.

Gantar je v izjavi za medije pojasnil, da se koalicijski partnerji strinjajo z njihovim predlogom in da bodo prispevali glasove za razrešitev Aleksandre Pivec. "Koalicijska pogodba je tu dokaj jasna. Ker gre za interne zadeve naše stranke, bodo to podprli," je povedal začasni zastopnik stranke.

Termin seje, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o razrešitvi ministrice, bo v petek določil kolegij predsednika DZ. Bo pa to po napovedi Gantarja prihodnji teden.

Kot je dodal, premier Aleksandri Pivec ne očita nestrokovnega dela na ministrstvu, pač pa bo razrešitev predlagal na podlagi pobude stranke DeSUS.

Da bi Aleksandra Pivec odstopila, Gantar tudi sam ni pričakoval. O morebitni izključitvi iz stranke pa je dejal, da se mu to v tem trenutku ne zdi smiselno. Če pa bi se v postopkih, ki tečejo zaradi njenega ravnanja, kaj pokazalo, pa je mogoče odpreti tudi to vprašanje, je povedal.

V DeSUS po besedah Gantarja zagotavljajo tudi kontinuiteto dela ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DeSUS je namreč za kandidata za prihodnjega ministra že predlagal aktualnega državnega sekretarja na tem ministrstvu Jožeta Podgorška. Janša bo po besedah Gantarja s Podgorškom še opravil razgovor, je pa po njegovem prepričanju to kompetenten kandidat, ki to delo praktično že opravlja.

Tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je potrdil, da koalicijski partnerji spoštujejo to, kar se je stranka odločila. O rekonstrukciji vlade danes po njegovih besedah niso razpravljali, bo pa po njegovem mnenju v bližnji prihodnosti govor tudi o tem.

Aleksandra Pivec je sicer ravno danes po poročanju spletnega Večera ukinila službo ministrstva za odnose z javnostmi in promocijo. Akt o razpustitvi službe je bil objavljen na oglasni deski ministrstva, kjer so zaposleni lahko prebrali, da so bili prerazporejeni na druga delovna mesta na ministrstvu.