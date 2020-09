V pripravi tudi ukrepi za starejše v javnem prevozu

"Doslej si nismo mislili, da je v državi, ki bi rada veljala za civilizirano in demokratično, takšna diskriminacija kateregakoli dela prebivalstva sploh mogoča," so kritični v sindikatu upokojencev

Na infrastrukturnem ministrstvu pripravljajo uredbo glede javnega prevoza, s katero želijo ranljivi starejši generaciji omogočiti čim manj stika z ostalimi potniki. Sindikat upokojencev ostro nasprotuje vsakršnemu omejevanju dostopa upokojencev do storitev in že napoveduje ustavno presojo.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da pripravljajo uredbo, ki bi ranljivi starejši generaciji omogočila, da najnujnejše poti opravijo z manj stiki z ostalimi. "Zavedamo se, da gre za kompleksno in občutljivo tematiko, ki odpira številne pravne in strokovne dileme, zato bo potrebno temeljito usklajevanje, preden bo predlog uredbe nared za obravnavo in sprejem na vladi ter potem komuniciranje v javnosti," so še navedli in dodali, da vlada s predlogi ukrepov vedno stremi k zaščiti najbolj ranljivih skupin prebivalstva.

V Sindikatu upokojencev Slovenije so novico o pripravi uredbe, s katero naj bi po njihovih navedbah dostop upokojencem in starejšim do storitev javnega prevoza omejili na določene ure, sprejeli s presenečenjem in nejevero, so zapisali. "Doslej si nismo mislili, da je v državi, ki bi rada veljala za civilizirano in demokratično, takšna diskriminacija kateregakoli dela prebivalstva sploh mogoča," so kritični v sindikatu.

Takšna uredba bi, kot so zapisali v sindikatu upokojencev, po krivici prizadela številne starejše, ki lahko pridejo do zdravnika, banke, zavarovalnice, sodišča, upravne enote, različnih zavodov in drugih uradov samo z javnim prevoznim sredstvom.

"Veliko starejših, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, brez javnega prevoza ne more niti v trgovino ali po drugih nujnih opravilih," so izpostavili in dodali, da jih veliko sodeluje tudi pri delu v različnih predstavniških organih, političnih strankah in organizacijah ter morajo na sestanke, tako kot zaposleni.

"Če je človek star, še ne pomeni, da nima obveznosti, da je izključen iz družbe in da potrebuje javni prevoz samo takrat, ko ga drugi ne potrebujejo," so ogorčeni. Ministra Jerneja Vrtovca pozivajo, naj takšno uredbo takoj umakne iz obravnave, v primeru, da bo sprejeta, pa jo bo Sindikat upokojencev Slovenije poslal v presojo ustavnemu sodišču.

Omejevanju dostopa upokojencev do javnega prevoza nasprotujejo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus), kjer pozivajo odgovorne, naj upokojence obravnavajo enako kot vse druge državljane. Kot so zapisali, so starejši ljudje in upokojenci enakopravni in enakovredni državljani, ki veliko prispevajo družbi in gospodarstvu, zato jih diskriminacija v tem ukrepu globoko žali in prinaša veliko razočaranje nad predlagatelji.

Zapisali so tudi, da so ogorčeni nad razslojevanjem državljanov na zdravstveno ogrožene in manj ogrožene. "V vseh desetletjih, ki smo jih preživeli, smo se naučili skrbeti za svoje počutje in zdravje in ob skorajšnjem praznovanju mednarodnega dneva starejših, 1. oktobru, zares ne potrebujemo nikakršnih socialno-zdravstvenih eksperimentov, kaj naj nam bo dovoljeno in kaj ne," so zaključili.