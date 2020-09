»Največje romsko naselje pri nas je zgled celotni Sloveniji«

Monografija Jožeka Horvata Muca govori o najbolj znanem romskem naselju v Sloveniji

Jožek Horvat - Muc

© Borut Peterlin

V Murski Soboti so predstavili monografijo Jožeka Horvata Muca z naslovom Pušča - največje romsko naselje v Sloveniji. Knjiga govori o nastanku Pušče, ki je postala najbolj znano romsko naselje v Sloveniji, ter prizadevanjih za reševanje romske problematike na območju občine Murska Sobota. Po besedah avtorja je knjiga pomembna, ker gre za spoznavanje romske skupnosti, njene lokalne preteklosti znotraj večinskega naroda in raznovrstnosti življenjskega okolja v naselju na obrobju mesta.

"Knjiga prinaša sporočilo, da smo z razumevanjem, spoznavanjem, dialogom ter z veliko voljo širše družbe, lokalne politike, romske skupnosti in različnih ustanov na območju občine Murska Sobota zgled celotni Sloveniji, pa tudi širše," je ob predstavitvi povedal avtor.

To nam je uspelo, čeprav nismo bili ustavno priznana manjšina in ni bilo zakona o Romih, s katerim so urejeni položaj in posebne pravice Romov. Nastanek naselja je bil po njegovih besedah nekakšen projekt vseh deležnikov, Romov in Neromov, ki so prispevali, da je Pušča danes takšna, kot je.

"Vedno me sprašujejo, kakšen je recept, da je Pušča takšna, drugod pa ji še danes ne morejo slediti. Leta 1911 smo imeli Rome, ki so končali osnovno šolo resda štiriletno, leta 1924 pa Rome, ki so se vpisali na gimnazijo."

"Tega pa ne morem trditi za današnji čas, saj država navkljub vsem ustavnim in zakonskim določilom nima ustreznega sistema reševanja romske problematike," opozarja zdaj.

V knjigi so različni statistični podatki o zaposlovanju Romov, izobraževanju, pomembne razprave o Romih v občini Murska Sobota, o naselitvi Romov v Prekmurju in kronologija dogodkov na Pušči. Najpomembnejšo vlogo pri razvoju naselja pa je imel po njegovem največji projekt, to je vrtec na Pušči, ki je nastal leta 1961.

Horvat Muc je izdal več kot trideset različnih del, od strokovne literature v romskem jeziku, zgodovine in kulture do dramskih in pesniških del. Je eden redkih, ki piše v romščini.

Predstavitev so pripravili Pokrajinska in študijska knjižnica Muska Sobota, Ustanova Šiftarjeva fundacija, romsko društvo Romani union in Zveza Romov Slovenije, izdajo pa je omogočilo ministrstvo za kulturo.