VIDEO: Trump in Biden na prvem soočenju kot otroka v peskovniku

Prvo televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov pričakovano minilo v pomanjkanju reda in discipline

TV soočenje Trump in Biden

© YouTube / Fox News

Prvo soočenje ameriških predsedniških kandidatov je sinoči v Clevelandu minilo v znamenju predsednika Donalda Trumpa, ki je nenehno skakal v besedo demokratu Jospehu Bidnu. Analitiki televizije Fox News menijo, da se mnenje volivcev o kandidatih po prvem soočenju skoraj zagotovo ni spremenilo. To pa govori v prid Bidnu, ki vodi v nacionalnih anketah in anketah ključnih držav, ki bodo odločile o zmagovalcu volitev 3. novembra.

Trump je v soočenju prikazal več energije od Bidna, ki pa tudi ni uresničil strahov nekaterih demokratov, da se bo pod valom Trumpovih izjav izgubil. Biden je bil celo bolj žaljiv, saj je predsednika nekajkrat ozmerjal z lažnivcem in celo klovnom, ki mu ne gre verjeti.

Voditelj Chris Wallace s televizije Fox News je Trumpa večkrat opozoril naj neha prekinjati nasprotnika, vendar zaman. Nihče ne dvomi, da je bil to Trumpov načrt od samega začetka - da s prekinjanjem vrže Bidna s tira in izzove posredovanje voditelja.

9kK9UU3dTo8

Biden je proti koncu soočenja Wallaca celo prosil naj ponovi vprašanje, ker ga je zaradi glasnega nasprotnika pozabil. Wallace je z nasmehom priznal, da je tudi sam pozabil, kaj je vprašal. Pred tem je Trumpa v obupu celo vprašal, ali želi sam voditi soočenje.

Trump in Biden sta na soočenje pripeljala vsak svojo družino in nekaj prijateljev. Vsi so bili testirani za novi koronavirus, Trump pa je vmes iz žepa celo potegnil zaščitno masko in zatrdil, da jo nosi, kadar je to potrebno. Trump sicer ne nosi maske in se norčuje iz Bidna, ker jo nosi.

Na vprašanje, ali se mu ne zdi neodgovorno, da ima velika zborovanja v nasprotju s priporočili o fizični distanci, je Trump odgovoril, da bi jih imel tudi Biden, vendar na njegova zborovanja menda noče nihče priti.

Turmp je s skakanjem v besedo potrdil vtis, da je nasilnež, vendar je bila taktika uspešna, saj je med levico vnesel strah pred izidom volitev.

Biden je med debato opozarjal na več kot 200.000 mrtvih v ZDA zaradi covida-19 pod Trumpovim vodstvom. Predsednik je krivil Kitajsko in trdil, da bi bilo brez njega dva milijona mrtvih. Bidnu pa je očital smrtne žrtve v času prašičje gripe.

Biden se je nekajkrat obrnil neposredno v kamero ter govoril ameriškim gledalcem. Pozival jih je, naj "lažnivcu" ne verjamejo, in izrazil sožalje vsem, ki so med pandemijo izgubili svojce.

Trump je pred soočenjem zahteval, naj oba kandidata opravita test za mamila, ker menda Biden ni sposoben stati na nogah brez nedovoljenih sredstev. Zahteval je tudi, da oba pregledajo, če nimata v ušesih skritih oddajnikov.

Bidnova kampanja mu je odgovorila, naj neha z neumnostmi. Biden pa je tik pred debato tvitnil fotografijo Applovih slušalk in sladoleda s pripisom, da je opremljen z nedovoljenimi poživili.

Biden je pred soočenjem objavil, da sta skupaj z ženo Jill lani plačala 300.000 dolarjev dohodnine na 950.000 dolarjev dohodka. Trumpa je pozval, naj stori isto, potem ko je New York Times objavil, da je predsednik leta 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev dohodnine.

Na neposredno vprašanje, naj pove koliko dohodnine je plačal, je Trump odgovoril, da je plačal milijone dolarjev. Za to izjavo sicer ni ponudil nobenega dokaza.

Turmp je s skakanjem v besedo potrdil vtis, da je nasilnež, vendar je bila taktika uspešna, saj je med levico vnesel strah pred izidom volitev, Bidna pa prisilil v nekaj nepričakovanih izjav. V odgovoru na napad, da ga bo obvladovala levica, je Biden v slogu Ludvika XIV. izjavil, da je demokratska stranka on.

Trumpovi podporniki so bili navdušeni, vendar pa to niso ljudje, ki jih mora predsednik prepričati, če želi zmagati. Odločilno bo, koliko od tistih še okrog pet odstotkov neopredeljenih volivcev je uspel spraviti na svojo stran.

Prvo vprašanje je zadevalo imenovanje vrhovne sodnice in Trump je dejal, da imajo volitve posledice. Razložil je, da imajo republikanci Belo hišo in večino v senatu, zato lahko delajo, kar želijo. Biden je dejal, da osebno nima nič proti konservativni kandidatki Amy Coney Barret, vendar pa volitve že tečejo in morali bi počakati na voljo volivcev.

Ni opozoril na republikansko blokado kandidata za vrhovno sodišče leta 2016, ampak takoj preskočil na trditev, da bo konservativna večina sodišča uničila zdravstveno reformo in ženskam vzela pravico do splava.

ofkPfm3tFxo

Med razpravo o rasnih napetostih v ZDA je Biden Trumpa celo naravnost obtožil, da je rasist. Predsednik pa je trdil, da še nikoli nihče v zgodovini ni naredil toliko za temnopolte kot on.

Bidna je napadal, da ga ne podpira nobena policijska organizacija v ZDA, da si niti ne upa na glas izgovoriti "zakon in red", ker podpira organizacijo antifa in želi vzeti denar policiji.

Biden mu je odgovoril, da tudi Trumpov direktor FBI pravi, da je antifa ideja, ne pa organizacija, ter zavrnil trditev o jemanju denarja policiji. Biden predlaga povečanje sredstev za policijo, vendar tudi reforme, da bo manj policijskega nasilja nad temnopoltimi.

Biden je obsodil vse nasilje, tudi nasilje protestnikov. Trump pa je zavrnil obsodbo nasilja desničarskih skrajnežev, ki so tudi glede na analize FBI večja nevarnost kot levičarji. Šel je celo v obratno smer in organizaciji Ponosni fantje sporočil, naj se umakne in naj bo v pripravljenosti.

Na kaj naj bodo pripravljeni, je postalo jasno proti koncu, ko je beseda nanesla na volitve. Trump ponovno ni hotel jasno povedati, da bo sprejel morebitni poraz. Svoje podpornike je pozval, naj gredo na volišča in tam vse preverijo. Prav tako je vztrajal, da so volitve po pošti prevara.

Biden se je branil po najboljših močeh, še največ energije pa je pokazal, ko je branil pokojnega sina, vojaškega veterana Beauja in zatrdil, da je Trump padle ameriške vojake opredelil za zgube.

Trump ni pokazal sočutja do Bidna, ker je izgubil sina. Dejal je, da Beauja ni poznal, pozna pa drugega sina Hunterja, in sprožil ognjevit napad nanj zaradi domnevnega služenja milijonov na Kitajskem, v Ukrajini in celo Rusiji.

Naslednje soočenje obeh kandidatov bo 15. oktobra v Miamiju, do takrat pa bo že znano, ali je soočenje v Clevelandu kaj premaknilo.